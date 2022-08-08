Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı’ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Qian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesi sonucu başlayan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Qian, “Tayvan Boğazı'ndaki mevcut gergin durum, ABD tarafından kışkırtılarak, tek başına ABD tarafından yaratılmıştır. Tüm sorumluluğun ve ciddi sonuçların ABD tarafından üstlenilmesi gerekiyor. Çin tarafı, Pelosi’nin Tayvan ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda ciddi tutumunu belirtmişti. Ancak ABD tarafı Pelosi’nin ziyaretini bilerek yaptı ve Tayvan Boğazı’nda gerginlik yarattı” ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLETİŞİM KESİNTİSİ

Pelosi’nin ziyareti kapsamında Çin’in ABD ile askeri ve siyasi alanlarda görüşmelerini iptal ettiğini belirten Qian, “ABD’nin kışkırtıcı eylemlerine yanıt olarak Çin, ABD ordusu liderleriyle telefon görüşmelerini ve Çin-ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki çalışma toplantılarını iptal etti. İletişim, samimiyet gerektirir. ABD bir kriz yaratırken bir yandan da krizi yönettiğini iddia ediyor, bahaneler buluyor, yanlış bilgiler yayıyor, provokatif hareketlerini örtbas ediyor ve insanların kafasını karıştırıyor” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 18 Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları, daha önce açıklanan süre dün dolmasına rağmen, bugün de sürdürdüğünü bildirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan Adası çevresindeki sularda yürütülen tatbikatların \"denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılara odaklanacağı\" belirtildi. Açıklamada tatbikatların yerine ve ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi. Çin, daha önce yaptığı açıklamada, 6 bölgede yürütülen tatbikatların 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve yer güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dün öğle saatlerinde dolmuş, ancak tatbikatların sona erdiğine dair açıklama yapılmamıştı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in açıklamasının ardından, yerel saatle 15.00'te (TSİ 10.00) basına açıklama yapacağını duyurdu. Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, bu hafta 9 ve 11 Ağustos'ta Ada'nın güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanılacağı topçu tatbikatları yapacağını açıklamıştı. Pekin'in tatbikatları öngörülen sürenin ötesine taşıma adımı, bölgede gerilimi yükseltmeye aday görünüyor. Çin, 4 gündür sürdürdüğü tatbikatlarla egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle güvenlik uyarısı yapılan alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'nda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde \"bir dizi askeri tatbikat\" düzenleyeceğini duyurmuştu. Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Çin-Tayvan gerilimi yükseliyor: Süre dolmasına rağmen ordu bölgeden çekilmiyor Çin ordusu, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları daha önce açıklanan sürenin dün dolmasına rağmen, bugün de sürdürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu tatbikatlarda denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılarına odaklanılacağını açıklandı. BiP'te paylaş

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