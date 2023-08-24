Çin'den Japonya'ya Fukushima tepkisi: Tüm deniz ürünlerinin ithalatı durduruldu

Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, kararın, "Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasının yol açtığı nükleer serpinti riskini önlemeyi, Çinli tüketicilerin sağlığını ve ithal gıdaların güvenliğini korumayı amaçladığı " belirtildi.





Açıklamada, Çin Gıda Güvenliği Yasası ve uygulama düzenlemeleri, İthal ve İhraç Gıdaların Güvenliğine İlişkin Önlemler Yönetmeliği, Dünya Ticaret Örgütünün Sağlık ve Bitki Sağlığı Tedbirlerinin Uygulanması Sözleşmesi uyarınca, 24 Ağustos'tan itibaren Japonya'dan yenilebilir ürünler dahil tüm deniz ürünlerinin ithalatının durdurulduğu kaydedildi.





Çin Dışişleri Bakanlığı, Japon hükümetinin, eleştirilere ve karşı çıkışlara rağmen tek taraflı boşaltma işlemine başlamasını "küresel kamu çıkarını hiçe sayan son derece bencil ve sorumsuz bir eylem" olarak niteleyerek kınamış ve protesto etmişti.





Bakanlık, Çin'in deniz ekolojisi, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması için gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.

Atık suyun denize tahliye edilme planı

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.





Tokyo hükümeti, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i kadar altında olduğunu savunuyor.





Tahliye bölgesi ilan edilmişti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.







