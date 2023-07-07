Çin'den kritik karar: Japonya'ya ithalat yasağı getirildi

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmenin sonuçlarını yakından takip edeceklerini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir. Ancak tarih belli değil. Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" denildi.