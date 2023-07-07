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Dünya

Çin'den kritik karar: Japonya'ya ithalat yasağı getirildi

Çin, Fukuşima Nükleer Santrali'nin radyoaktif özellikli atık suyunun okyanusa tahliye edilmesi planına karşı Japonya'dan deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı.

13:53 . 7/07/2023 Cuma
AA
Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali

Çin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikle atık suyun tahliye planı nedeniyle Japonya'dan deniz ürünlerinin ithalatına yasak getirdi.


'Tahliye planı yetersiz'

Çin Genel Gümrük İdaresince yapılan açıklamada, tahliye planının "yetersiz kaldığı", bu nedenle halkın güvenliğini sağlamak amacıyla "gerekli tüm önlemlerin" alınacağı bildirildi.


Çin'in riskli gıda ürünlerinin ithalatını engellemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, gıda güvenliği endişesiyle Japonya'dan deniz ürünleri ithalatının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Japonya'nın farklı bölgelerinden ithal edilen gıdaların, özellikle deniz ürünlerinin sertifikasyon belgelerinin denetlemesinin eskiye göre daha sıkı şekilde yapılacağı vurgulandı.

Çin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ne ilişkin raporunun meşruluğunu sorgulayarak radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemeyeceğini açıklamıştı.


Açıklamada, raporun "aceleyle" hazırlandığı ve
"değerlendirmeye katılan uzmanların görüşlerini tam anlamıyla yansıtmakta başarısız olduğu"
ifade edilmişti.

Çin, Mart 2011'de meydana gelen depremin ardından Japonya'nın bazı bölgelerinden gıda ithalatına yasak getirmişti.



Atık suyun denize tahliyesi planı

UAEA, 4 Temmuz’da Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.


Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.





#Çin
#deniz ürünü
#Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali
#radyoaktif
#tahliye
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