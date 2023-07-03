Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritasına yer vermesi nedeniyle "Barbie" filmi Vietnam'da yasaklandı

Vietnam, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle "Barbie" filmini yasakladı.
Vietnam, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmek amacıyla kullandığı "dokuz kesik çizgili" haritasına görüntülerde yer verildiği gerekçesiyle "Barbie" adlı filmin ülkede gösterime girmesini yasakladı.
"Barbie" filminin yapımcı şirketi Warner Bros ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
'Dokuz kesik çizgili' harita tartışması
Çin, 1947'de yayımladığı "dokuz kesik çizgili" haritayla Güney Çin Denizi'nin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
Vietnam'da Çin'in planlarına tepki gösteren gruplar, Çinli işçileri hedef alarak çelik fabrikasına saldırmış, olaylarda iki Çinli işçi hayatını kaybetmiş, 140 kişi yaralanmıştı.
Çin, gerilime sebep olan ihtilaflı bölgedeki sondaj faaliyetlerini 2014 temmuz ayı ortalarında tamamlamıştı.
Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.