Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritasına yer vermesi nedeniyle "Barbie" filmi Vietnam'da yasaklandı

Vi, 21 Temmuz'da gösterime girmesi planlanan filmin, iki ülke arasında ihtilafa yol açan ve Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde hak iddia etmesi anlamına gelen

Vi, 21 Temmuz'da gösterime girmesi planlanan filmin, iki ülke arasında ihtilafa yol açan ve Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde hak iddia etmesi anlamına gelen

"Barbie" filminin yapımcı şirketi Warner Bros ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Çin, 1947'de yayımladığı "dokuz kesik çizgili" haritayla Güney Çin Denizi'nin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.