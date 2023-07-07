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Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmenin sonuçlarını yakından takip edeceklerini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir. Ancak tarih belli değil. Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" denildi.

12:38 . 7/07/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmenin sonuçlarını yakından takip edeceklerini duyurdu.


Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.


Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini, ancak henüz belirli bir tarih belirlenmediğini ifade etti.


Kremlin'den yapılan açıklamada,
"Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir. Ancak tarih belli değil. Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz"
denildi.



#Kremlin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
1 saat önce
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