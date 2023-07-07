Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir

Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.