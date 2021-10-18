Dünya Çinin hipersonik füzesi dünyayı dolaştı ABDnin ruhu bile duymadı
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Çin'in hipersonik füzesi dünyayı dolaştı: ABD'nin ruhu bile duymadı

Çin’in ağustos ayında gizli program dahilinde nükleer kapasiteye sahip hipersonik füze denemesi yaptığı ortaya çıktı. Hedefine ulaşmadan önce Dünya’nın çevresini dolaşan füzeyi ABD istihbaratının ruhu duymadı. Deneme Pekin’in uzay teknolojisinde ulaştığı noktayı da ortaya koydu.

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Çinin hipersonik füzesi dünyayı dolaştı: ABDnin ruhu bile duymadı
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Çin’in uzay programı dahilinde yeni bir nükleer kapasiteli hipersonik füze denediği ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Pekin yönetimi, ağustos ayında nükleer başlık taşıyabilen bir füzenin test edildiğini, konuya dair bilgisi olan kaynaklardan doğruladı.

YAKIN YÖRÜNGEDE YOL ALDI

  • Gizli gerçekleştirilen testin ortaya çıkmasının, son dönemde küresel istihbarat sıkıntısı yaşayan ABD’ye büyük şok yaşattığı belirtildi. Long March adlı Çin yapımı roketle fırlatılan nükleer kapasiteye sahip hipersonik füzenin hedefine ulaşmadan önce yakın yörüngede Dünya’nın çevresini dolaştığı kaydedilerek, “Pekin’in uzay programında ulaştığı gelişmenin ABD istihbaratında şaşkınlık oluşturduğu” belirtildi.

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GİZLİ PROGRAMLA FIRLATILDI

Sesten 5 kat fazla hıza sahip hipersonik füzenin ağustos ayında gizli bir program dahilinde denendiği belirtildi. Her ne kadar fırlatıldığı hedefi 32 kilometreyle şaşsa da, Çin’in söz konusu füze teknolojisinde ABD’nin tahminlerinden çok daha ileri bir safhaya geçtiğini gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

8 ÜLKE ÇALIŞIYOR

  • Hipersonik füze teknolojisi alanında Çin, ABD ve Rusya dahil olmak üzere en az sekiz ülkenin çalıştığı kaydediliyor. Hipersonik füzeler, düşük yörüngede yol alması, hızı ve manevra kabiliyetleri nedeniyle izlenmesi/engellenmesi zor bir niteliğe sahip.
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