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Dünya Çinin insanlık suçu Toplama kamplarındaki kadınların saçlarından yapılan ürünlere el konuldu
ASYA

Çin'in insanlık suçu: Toplama kamplarındaki kadınların saçlarından yapılan ürünlere el konuldu

ABD'li yetkililer, Çin hükümetinin zorla alıkoyduğu toplama kamplarındaki Müslüman kadınların saçlarından yapıldığı düşünülen 13 ton takma saça el koydu. 800 bin dolar değerindeki takma saç ürünlerinin Sincan'da faaliyet gösteren bir şirket tarafından ülkeye gönderildiği belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinli bir şirketin ihraç ettiği ürünlere el konuldu.
Çinli bir şirketin ihraç ettiği ürünlere el konuldu.

Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında insanlık suçu işleyen Çin hükümetine bağlı çalışan bir şirket, Müslüman kadınların saçlarından yapılan 13 ton 'takma saç' ürünü ABD'ye ihraç etti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Memurları, Sincan merkezli bir firma hakkında yapılan ihbarı değerlendirerek 800 bin dolar değerindeki ürünlere el koydu.

  • 13 ton peruk ve saç ürünlerinin toplama kamplarına getirilen kadınların saçlarının zorla kesilerek elde edildiği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Brenda Smith, "Bu ürünlerin üretiminde ciddi insan hakları ihlali var. Bu ürünlere el konulması ABD'nin hukuk ve insanlık dışı uygulamalara müsahama göstermeyeceğinin mesajıdır" diye konuştu.

MÜSLÜMANLARA SİSTEMATİK BASKI!

Çin hükümeti, müslüman nüfusu kontrol altına almak için Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik doğum kontrolü baskısını sistematikleştirdi.

Çin hükümeti, Müslüman nüfusu azaltmak için Uygur Türklerine yönelik doğum kontrolü baskısını genişletiyor. Pekin yönetimi Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların doğum oranlarını düşürmek için sert tedbirler alıyor. Araştırmada, daha önce de gündeme gelen doğum kontrolü baskısının şuanda daha yaygın ve sistematik olduğu belirtiliyor.

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Çin'in insanlık dışı toplama kamplarından çıkanlar yaşadıklarını anlattı

DEMOGRAFİK SOYKIRIM UYGULANIYOR

Resmi belgelere, hükümet istatistiklerine, eski tutukluların ve eski bir gözaltı kampı eğitmeninin açıklamalarına dayandırılan araştırmaya göre uzmanlar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) son 4 yıldır devam eden doğum kontrolü baskısını “demografik soykırım” olarak adlandırıyor. Buna göre Çin hükümeti, azınlık kadınları düzenli olarak hamilelik kontrollerine tabi tutuyor ve yüz binlercesini gebeliği önleyici haplar kullanmaya ya da diğer yöntemleri uygulamaya zorluyor. Hatta bir çok kadın baskıdan dolayı kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor. Araştırmada, nüfus kontrolüne uymayanların ise kitlesel gözaltı kampına gönderilmekle tehdit edildiği ifade ediliyor.

Aileler toplama kampında çocuklar yetimhanede
OYNAT 00:00
Aileler toplama kampında çocuklar yetimhanede
Çin'deki bir yetimhanede aileleri toplama kampına götürülen Uygur Türkü çocukların görüntüleri ortaya çıktı. Anne ve babalarından zorla ayırılan çocukların ağladığı görüntüleri Çin zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi. Çin yönetimi 3 milyon Uygur Türkünü toplama kampında tutuyor.


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