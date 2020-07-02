Çin'in insanlık suçu: Toplama kamplarındaki kadınların saçlarından yapılan ürünlere el konuldu

Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında insanlık suçu işleyen Çin hükümetine bağlı çalışan bir şirket, Müslüman kadınların saçlarından yapılan 13 ton 'takma saç' ürünü ABD'ye ihraç etti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Memurları, Sincan merkezli bir firma hakkında yapılan ihbarı değerlendirerek 800 bin dolar değerindeki ürünlere el koydu.

13 ton peruk ve saç ürünlerinin toplama kamplarına getirilen kadınların saçlarının zorla kesilerek elde edildiği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Brenda Smith, "Bu ürünlerin üretiminde ciddi insan hakları ihlali var. Bu ürünlere el konulması ABD'nin hukuk ve insanlık dışı uygulamalara müsahama göstermeyeceğinin mesajıdır" diye konuştu.

MÜSLÜMANLARA SİSTEMATİK BASKI!

Çin hükümeti, müslüman nüfusu kontrol altına almak için Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik doğum kontrolü baskısını sistematikleştirdi.

Çin hükümeti, Müslüman nüfusu azaltmak için Uygur Türklerine yönelik doğum kontrolü baskısını genişletiyor. Pekin yönetimi Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların doğum oranlarını düşürmek için sert tedbirler alıyor. Araştırmada, daha önce de gündeme gelen doğum kontrolü baskısının şuanda daha yaygın ve sistematik olduğu belirtiliyor.

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DEMOGRAFİK SOYKIRIM UYGULANIYOR

Resmi belgelere, hükümet istatistiklerine, eski tutukluların ve eski bir gözaltı kampı eğitmeninin açıklamalarına dayandırılan araştırmaya göre uzmanlar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) son 4 yıldır devam eden doğum kontrolü baskısını “demografik soykırım” olarak adlandırıyor. Buna göre Çin hükümeti, azınlık kadınları düzenli olarak hamilelik kontrollerine tabi tutuyor ve yüz binlercesini gebeliği önleyici haplar kullanmaya ya da diğer yöntemleri uygulamaya zorluyor. Hatta bir çok kadın baskıdan dolayı kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor. Araştırmada, nüfus kontrolüne uymayanların ise kitlesel gözaltı kampına gönderilmekle tehdit edildiği ifade ediliyor.

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