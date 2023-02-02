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Dünya

Cinsiyet açıklama partisi için güvercini pembeye boyadılar

Bir vahşi yaşam izleme grubu, New York şehrindeki parktan kurtarılan bir güvercinin parlak pembeye boyanmış halde bulunduğunu açıkladı. Sebep ise cinsiyet açıklama partisi.

09:25 . 2/02/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Yavru kral güvercin, Manhattan'daki Madison Square Park'ta yetersiz beslenme belirtileri gösterirken bulundu.


Kurtarılarak tedavi edilmek üzere Yabani Kuş Vakfı'na götürüldü.


Kar amacı gütmeyen yaban hayatı rehabilitasyon ve eğitim grubu, güvercinin kasıtlı olarak boyandığına inandığını söyledi.


Vahşi yaşam izleme grubu Wild Bird Fund bir Twitter mesajında şunlar yazıldı:


"Vahşi doğada yiyecek bulamayan, iyi uçamayan veya avcılardan kaçamayan evcil bir kuş olarak, bu zavallı çocuk boyanmadan önce yeterince kötüydü. Neyse ki nazik biri onu Madison Square Park'ta kurtardı ve şu anda güvenle bakımda."


CİNSİYET AÇIKLAMA PARTİLERİNİN POPÜLARİTESİ ARTIYOR


Birinin bunu neden yaptığını soran bir kullanıcıya yanıt veren grup, "doğacak bir çocuğun cinsiyetini ilan etmenin popülaritesinin artttığının ve bu nedenle boyandığına inandıklarını" söyledi.


Cinsiyet ilan etme partileri, ABD'de ve diğer ülkelerde hızla artan bir aktivite.


Bebek bekleyen çiftler doğumdan önce çocuklarının cinsiyetini açıklamak için ayrıntılı bir parti düzenliyor.


Törenlerde pasta kesiliyor ve genellikle balon patlatılarak çocuğun cinsiyetine göre, pembe veya mavi renkler ortaya çıkıyor.

#Cinsiyet
#Güvercin
#Parti
1 saat önce
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Cinsiyet açıklama partisi için güvercini pembeye boyadılar
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