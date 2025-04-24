Çocukların bedeninde savaşın izleri: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaklaşık 1000 çocuk uzuvlarını kaybetti

Bakanlığın açıklamasında, mart ayında iki ayağı da ampüte edilen ve bu işlem sırasında sürekli Kur'an-ı Kerim okumasıyla sosyal medyada gündeme gelen Ahmed Galban'ın fotoğrafı ve ifadeleri paylaşıldı.

Mart ayında Beyt Lahiya'daki Eş-Şeyma bölgesinin bir dizi saldırının hedefi olduğu, Galban ailesinden Ahmed ve ikiz kardeşi Muhammed'in, at arabasıyla daha güvenli olduğunu düşündükleri bir yere doğru hareket ettiği sırada hedef alındıkları aktarıldı.

Açıklamada Ahmed'in, "O esnada kardeşimin elini tutuyordum. Bir anda İsrail'in hedefi olduk. Hastanede bilincim yerine geldiğinde ayaklarımın ampüte edildiğini, kardeşimin ve dayımın öldüğünü öğrendim ve şok oldum. O an, hayatımın sonsuza kadar değiştiğini anladım." ifadelerine yer verildi.





Sürekli Kur'an-ı Kerim okumasıyla gündeme geldi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 15 Nisan'da X sosyal medya hesabından Ahmed'in sabrına övgü yağdırdığı bir video paylaşmış ve açıklama yapmıştı.

Videoda Ahmed'in hem ampüte edilirken hem de Burş tarafından kabul edilirken Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyordu.

Burş, "Bacakları ampüte edilen, ikiz kardeşi ile dayısını kaybeden Ahmed'i bugün kabul ettik. O zor günde Kuran'-ı Kerim okuyarak gösterdiği kararlılık, sabır ve sebatın bir benzerini bugün de gösterdi ve Kur'an'ın iyi ve kötü günde müminin yoldaşı olduğunu bize hatırlattı." ifadesini kullanmış ve Ahmed'i alnından öpmüştü.







