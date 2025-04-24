Yıkıntıları da mezara dönüştürüyor

Siyonist İsrail ordusu, önceki gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Bombardımanda hedef alınan bölgelerden biri de, Gazze'deki nadir kurtarma ekipmanlarının bulunduğu bir depo alanı oldu. İçinde enkaz kaldırmada kullanılan buldozerler ve iş makinelerinin bulunduğu alana düzenlenen saldırı, bölgede sivil savunma çalışmalarını tamamen felç etti. Gazze Belediyesi sözcüsü Asem Al Nabih, sahada kalan birkaç iş makinesinin de yok edilmesiyle, enkaz altındaki yüzlerce cana ulaşmanın artık imkânsız hale geldiğini belirtti.





ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ DA TAMAMEN DURMASINI İSTİYORLAR

İsrail’in aylardır sürdürdüğü sistematik yıkımın ardından, Gazze’de sayısı giderek azalan ağır iş makineleri, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin en kritik unsurları haline gelmişti. Dün gece gerçekleştirilen saldırıyla bu son makineler de hedef alındı. Görgü tanıkları, patlamanın ardından makinelerin alev aldığını ve tüm araçların kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Enkaz altındaki sivillere ulaşma çabaları, neredeyse tamamen durdu.





ENKAZLARA ARTIK GİDEMEYECEĞİZ

İsrail, saldırıların başından bu yana sadece evleri ve altyapıyı değil, Gazze belediyelerine ve sivil savunma teşkilatlarına ait araç ve ekipmanları da bilinçli şekilde hedef alıyor. 7 Ekim’den itibaren bütün imkanlarıyla kendi toprakları için çalıştıklarını söyleyen Gazze Belediyesi sözcüsü Asem Al Nabih, “Kapalı yolların açılmasını, enkazların kaldırılmasını ve yardım ulaştırılmasını sağlayan ekipmanlar, işgal güçlerinin sistematik saldırına maruz kalıyor. Çok sayıda temizlik aracı, buldozer, ekskavatör ve itfaiye aracı, İsrail uçakları tarafından nokta atışıyla vurularak hizmet dışı bırakıldı. Saldırılar sonrası yaptıkları açıklamada, sahada kalan birkaç iş makinesinin de yok edilmesiyle, enkaz altındaki yüzlerce cana ulaşmanın artık imkânsız hale geldi. Bir umut diye gittiğimiz enkazlara artık gidemeyeceğiz” dedi.





UMUTLAR TÜKENİYOR

“İsrail, sadece canlarımızı değil, onları kurtaracak umudumuzu da hedef alıyor,” diyen bir Al Nabih, yaşadıkları çaresizliği gözyaşları içinde anlattı. Bu saldırıların rastgele olmadığını, Gazze’deki toplumsal dayanıklılığı kırmaya yönelik bir stratejinin parçası olduğunu ifade eden Nabih, Sivil altyapının, arama-kurtarma sisteminin ve yardım mekanizmalarının çökertilmesi, işgal rejiminin uzun vadeli hedefleri arasında. İsrail her yönden Gazze halkını öldürmeye çalışıyor. Gün geçtikçe umutlarımız da tükeniyor” şeklinde konuştu.



