İsrail Kudüs’ü kışlaya çevirdi

Uluslararası hukuku ve değerleri hiçe sayan politikaları ile dünya genelinde tepki toplayan İsrail, Hamursuz Bayramı’nı gerekçe göstererek binlerce Yahudi istilacıyı Mesci-i Aksa’ya taşıdı ve Kudüs’ü adeta askeri kışlaya çevirdi. Filistin kaynakları, üç günde 3 bini aşkın İsrailli yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saldırdığını bildirdi. Terör devletinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğinde bir grup da işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İbrahim Camii'ne baskın düzenledi. Filistin Kudüs Valiliği, bu yıl Hamursuz Bayramı'nın ilk üç gününde Mescid-i Aksa'ya saldıran istilacı Yahudi sayısının geçen yılın aynı günlerine kıyasla iki kat arttığını bildirdi. Mescid-i Aksa imamı ve Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabri, durumun vahametine, “İsrail yeni bir gerçeklik dayatmaya çalışıyor” sözleri ile değindi.





MÜSLÜMANLARIN GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

Yerel kaynaklar, İsrailli yerleşimcilerin, Yahudi Hamursuz Bayramı'nın dördüncü gününde yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya saldırdığını kaydetti. Filistin Vadi Hilve Merkezi, bayramın ilk üç gününde 3 bin 386 aşırıcı yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saldırdığını bildirdi. Filistin Kudüs Valiliği de, İsrail işgal polisinin, geçen cumartesi günü başlayan ve bir hafta sürecek olan Yahudi Fısıh Bayramı'na denk gelen dönemde Kudüs şehrini ve Eski Kent'i askeri kışlaya dönüştürdüğünü bildirdi. Valilik, işgal güçlerinin yerleşimcilerin saldırılarına karşı Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde Filistinlilere yönelik sıkı kısıtlamalar uyguladığını, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engellediğini ve bazılarını gözaltına aldığını doğruladı.





BEN-GVIR’DEN İBRAHİM CAMİİ’NE BASKIN

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Harem-i İbrahim Camii'ne, sıkı güvenlik önlemleri ve konvoyuna eşlik eden yoğun muhafızlar eşliğinde baskın düzenledi. İsrail işgal güçleri camiyi kullanıma kapatarak Müslümanların ibadet etmelerini engelledi. Aşırı görüşlü İsrailli bakan, İbrahim Camii'ne baskın düzenleyen yerleşimcilere hitap etti ve caminin avlusunda Talmud ayini yaptı. El-Halil Evkaf Müdürlüğü Camiler Dairesi Müdürü Ekrem el-Tamimi, Filistinlilerin askeri kontrol noktaları aracılığıyla giriş ve çıkışının yasaklandığını kaydetti. 400 istilacı Yahudi baskına katılırken, bin 500 İsrail güvenlik gücü bu kişilere eskortluk etti.





TEHLİKELİ BİR MESAJ

Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'ya ve İbrahim Camii'ne binlerce istilacının gerçekleştirdiği saldırının tehlikeli bir mesaj verdiğini söyledi. Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa ve İbrahim Camii'ne yönelik saldırıların, Filistin'deki İslami kutsal mekanların kimliğini değiştirme ve yeni bir gerçeklik dayatma girişimi olduğunu vurguladı. Saldırılardan işgal hükümetini sorumlu tutan Sabri, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da Talmud ritüellerini yerine getirerek kırmızı çizgileri aştığını kaydetti.





Amaçları Aksa’yı Yahudileştirmek

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Harem-i İbrahim Camisi'ne, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Hamas'tan yapılan açıklamada, Ben-Gvir ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'te Müslümanların mukaddesatını hedef alan ihlallerine tepki gösterildi. Filistin halkının camileri koruyacağı kaydedilen açıklamada, "Filistin halkı Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ni savunmaya devam edecek ve ne pahasına olursa olsun bölünme ve Yahudileştirme planlarına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.Arap ve İslam ülkeleri halkları ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na hitaben açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirme tehdidinden korunması için sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapıldı.



