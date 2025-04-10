Doğu Kudüs’te okullar kapatılıyor

Gazze’de önce soykırım sonrasında tehcir için her yolu deneyen İsrail, Doğu Kudüs’te bulunan kamplarda Birleşmiş Milletler’e bağlı okullara yöneldi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistinli mülteci çocuklara eğitim sağlayan UNRWA okullarının Siyonist İsrailliler tarafından 30 gün süreyle kapatıldığını duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Philipp Lazzarini, "Bu sabah (önceki gün) Kudüs Belediyesi'nden İsrailli yetkililer, İsrail güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Doğu Kudüs'teki 6 UNRWA okuluna zorla girdi. Okullara 30 gün içinde geçerli olacak kapatma emirleri verdiler” dedi.