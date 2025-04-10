Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Doğu Kudüs’te okullar kapatılıyor

Doğu Kudüs’te okullar kapatılıyor

Nazife Bardak
04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gazze’de önce soykırım sonrasında tehcir için her yolu deneyen İsrail, Doğu Kudüs’te bulunan kamplarda Birleşmiş Milletler’e bağlı okullara yöneldi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistinli mülteci çocuklara eğitim sağlayan UNRWA okullarının Siyonist İsrailliler tarafından 30 gün süreyle kapatıldığını duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Philipp Lazzarini, "Bu sabah (önceki gün) Kudüs Belediyesi'nden İsrailli yetkililer, İsrail güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Doğu Kudüs'teki 6 UNRWA okuluna zorla girdi. Okullara 30 gün içinde geçerli olacak kapatma emirleri verdiler” dedi.


#Filistin
#Doğu Kudüs
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projeleri 2025: TOKİ'nin Konya'daki 198 sosyal konut teslimatı başladı