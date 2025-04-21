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İsrail çadırdan bile korkuyor

İsrail çadırdan bile korkuyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gazze’de 1,5 yıldan fazla süren soykırımda taş üstünde taş bırakmayan İsrail, barınmak için gönderilen çadırlardan da korkuyor.

Gazze’de bombalamalar nedeniyle evler yerle bir olurken barınma için çadırlar büyük önem taşıyor. Gazze için gönderilen çadırların demirleri ise İsrail tarafından teknoloji ve silaha dönüştürülme gerekçesi ile içeriye alınmıyor. Bunun yerine ise, ahşap doğramalar kullanılıyor. Ahşap doğramalar ile kurulan çadırlarda ise yaşam mücadelesi daha zor oluyor. Ahşap kullanılan çadırlar hem dayanıksız hem de rüzgâra karşı korumasız yapıyor. Öte yandan Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail, sınırda bin 500 tır insani malzemeyi 60 gündür bekletiyor.


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