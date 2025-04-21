İsrail çadırdan bile korkuyor

Gazze’de bombalamalar nedeniyle evler yerle bir olurken barınma için çadırlar büyük önem taşıyor. Gazze için gönderilen çadırların demirleri ise İsrail tarafından teknoloji ve silaha dönüştürülme gerekçesi ile içeriye alınmıyor. Bunun yerine ise, ahşap doğramalar kullanılıyor. Ahşap doğramalar ile kurulan çadırlarda ise yaşam mücadelesi daha zor oluyor. Ahşap kullanılan çadırlar hem dayanıksız hem de rüzgâra karşı korumasız yapıyor. Öte yandan Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail, sınırda bin 500 tır insani malzemeyi 60 gündür bekletiyor.