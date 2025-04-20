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İsrail işgal ettiği Suriye topraklarına dair 'saldırı planını' onayladı

İsrail işgal ettiği Suriye topraklarına dair 'saldırı planını' onayladı

22:3220/04/2025, Pazar
AA
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Suriye'de işgal ettiği toprakları gezen İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)
Suriye'de işgal ettiği toprakları gezen İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, bugün bir heyetle gittiği işgal altındaki Suriye topraklarında, geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı bildirildi. İsrail, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla işgal altındaki Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı.

Bölgede açıklama yapan Zamir, bölgenin önemine işaret ederek, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.



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