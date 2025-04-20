Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Sağlık çalışanlarını katledip toplu mezara gömmüşlerdi: İsrail o askerlerin yargılanmasının önünü kapattı

Sağlık çalışanlarını katledip toplu mezara gömmüşlerdi: İsrail o askerlerin yargılanmasının önünü kapattı

19:2120/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
14 sağlık çalışanı İsrail askerleri tarafından baş ve göğüs bölgeleri hedef alınarak öldürülmüş.
14 sağlık çalışanı İsrail askerleri tarafından baş ve göğüs bölgeleri hedef alınarak öldürülmüş.

İsrail, Refah'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını katletmiş ve toplu mezara gömmüştü. İşgalci İsrail ordusu, sağlık görevlilerini infaz ettikleri açıkça görülen İsrail askerlerinin bunu "kasıtlı yapmadığını" iddia ederek yargılanmalarının önünü kapattı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırının sadece 'birkaç mesleki başarısızlık, emir ihlali ve olayı tam olarak bildirmeme' gibi hatalar içerdiğini öne sürdü. İsrail devlet televizyonu da saldırı emrini veren komutan yardımcısını görevden aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan'a 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve bir itfaiye aracına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazıları elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış, birinin başı kesik, diğerlerinin cesetleri parçalanmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunmuştu.

The New York Times gazetesinin ulaştığı otopsi raporları, Refah'ta öldürülen 14 sağlık ve sivil savunma çalışanından en az 6 sağlık ve sivil savunma çalışanın göğsünden ya da sırtından, 4'ünün de başından vurulduğunu ortaya koymuştu.

The New York Times gazetesinin olayla ilgili ulaştığı görüntülerin, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığı bildirilmişti.

Videoda, İsrail saldırısında yaralananlara yardım için giden sağlık ve sivil savunma ekiplerine askerlerin bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görülüyordu.

İsrail ordusu görüntülerin ortaya çıkmasıyla ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

İsrail o askerlerin yargılanmasının önünü kapattı

İsrail ordusu, 8'i ilk yardım, 6'sı sivil savunma ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 15 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

Ordunun hatalarının ve yanlışlarının bulunduğu kabul edilen soruşturmada, "kötü niyetli bir faaliyet" ya da "kasıtlı infaz" olmadığı savunuldu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırının sadece "birkaç mesleki başarısızlık, emir ihlali ve olayı tam olarak bildirmeme" gibi hatalar içerdiğini öne sürdü.
Ortaya çıkan görüntüler ve deliller 15 Filistinli kurtarma görevlisinin yakın mesafeden infaz edildiğini ve kurşun yaralarının kafa ve gövdeye yakın mesafeden hedefli atışlar olduğunu göstermesine rağmen, sağlık çalışanlarını öldüren askerler hakkında, "kasıtlı infaz olmadığı" gerekçesiyle herhangi bir cezai soruşturma veya kovuşturma yapılmayacağı bildirildi.

Soruşturmada, İsrail askerlerinin emirlere aykırı olarak BM aracına ve Hamas aracı zannettikleri ambulanslara ateş açtığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, büyük bir uluslararası tepkiye neden olan olayda "kasıt" olmadığına ilişkin savunmaya karşın Genelkurmay Başkanı Zamir'in saldırı emrini veren tabur komutan yardımcısını görevden aldığını aktardı.




#İsrail
#Gazze
#Refah
#Sağlık Çalışanı
#Katliam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PUAN DURUMU 20 NİSAN 2025: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı, İşte GS ve FB puan durumu