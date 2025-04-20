Sağlık çalışanlarını katledip toplu mezara gömmüşlerdi: İsrail o askerlerin yargılanmasının önünü kapattı

İsrail, Refah'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını katletmiş ve toplu mezara gömmüştü. İşgalci İsrail ordusu, sağlık görevlilerini infaz ettikleri açıkça görülen İsrail askerlerinin bunu "kasıtlı yapmadığını" iddia ederek yargılanmalarının önünü kapattı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, saldırının sadece 'birkaç mesleki başarısızlık, emir ihlali ve olayı tam olarak bildirmeme' gibi hatalar içerdiğini öne sürdü. İsrail devlet televizyonu da saldırı emrini veren komutan yardımcısını görevden aldığını aktardı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan'a 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve bir itfaiye aracına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazıları elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış, birinin başı kesik, diğerlerinin cesetleri parçalanmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunmuştu.
The New York Times gazetesinin olayla ilgili ulaştığı görüntülerin, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığı bildirilmişti.
Videoda, İsrail saldırısında yaralananlara yardım için giden sağlık ve sivil savunma ekiplerine askerlerin bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görülüyordu.
İsrail o askerlerin yargılanmasının önünü kapattı
İsrail ordusu, 8'i ilk yardım, 6'sı sivil savunma ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı 15 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.
Soruşturmada, İsrail askerlerinin emirlere aykırı olarak BM aracına ve Hamas aracı zannettikleri ambulanslara ateş açtığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, büyük bir uluslararası tepkiye neden olan olayda "kasıt" olmadığına ilişkin savunmaya karşın Genelkurmay Başkanı Zamir'in saldırı emrini veren tabur komutan yardımcısını görevden aldığını aktardı.