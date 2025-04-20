Sağlık çalışanlarını katledip toplu mezara gömmüşlerdi: İsrail o askerlerin yargılanmasının önünü kapattı

Ortaya çıkan görüntüler ve deliller 15 Filistinli kurtarma görevlisinin yakın mesafeden infaz edildiğini ve kurşun yaralarının kafa ve gövdeye yakın mesafeden hedefli atışlar olduğunu göstermesine rağmen, sağlık çalışanlarını öldüren askerler hakkında, "kasıtlı infaz olmadığı" gerekçesiyle herhangi bir cezai soruşturma veya kovuşturma yapılmayacağı bildirildi.