Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'den Refah'ta insani yardım çalışanlarına yönelik en büyük toplu infaz

İsrail'den Refah'ta insani yardım çalışanlarına yönelik en büyük toplu infaz

23:4731/03/2025, Pazartesi
G: 1/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yüzlerce sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarını kasıtlı saldırılarla öldürdü.
İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yüzlerce sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarını kasıtlı saldırılarla öldürdü.

Hamas ile varılan ateşkesi delerek Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, Refah'a yönelik katliam saldırılarını da sürdürüyor. Hedef gözetmeksizin saldıran İsrail'in, Refah'ta modern dönemde insani yardım çalışanlarına yönelik 'en büyük toplu infazı gerçekleştirdiği' belirtildi. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (Euro-Med) yapılan açıklamada şehirde uluslararası insan hakları hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiği korkunç bir sahnenin yaşandığı da vurgulandı. Öte yandan İsrail güçlerinin infaz ettikleri çalışanları kumla kaplı derin çukura gömdüğüne yönelik kayıtların olduğu da kaydedildi.

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med)
, İsrail'in,
Gazze Şeridi
'nin güneyindeki
Refah
kentinde, modern dönemde insani yardım çalışanlarına yönelik "
en büyük toplu infazı gerçekleştirdiğini
" belirtti.

'En büyük toplu infaz'

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah kentinde
Filistin Kızılayı
,
Sivil Savunma ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA)
15 çalışanı kasten öldürdüğü kaydedildi.
İsrail'in modern dönemde insani yardım çalışanlarına yönelik "
en büyük toplu infazı gerçekleştirdiği
" belirtilen açıklamada, kentte uluslararası insan hakları hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiği korkunç bir sahnenin yaşandığı vurgulandı.

"Cesetleri kumla kaplı derin çukura gömdüler"

Açıklamada, "Sahadaki kanıtlar, İsrail güçlerinin insani yardım çalışanlarını infaz ettiğini, araçlarını tahrip ettikten sonra cesetlerin çoğunu kumla kaplı derin bir çukura gömdüğünü gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarına yönelik bir dizi kasıtlı saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, bu saldırılarda İsrail'in 111 sivil savunma personelini, 27 Kızılay sağlık görevlisini ve 1400'den fazla sağlık personelini öldürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık ve insani yardım altyapısını çökerten, burada yaşayan Filistinlileri ve onların yaşama tutunmaları için gerekli olan her şeyi hedef alan organize bir suç kampanyası yürüttüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Filistin Kızılay'ından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün
Filistin Kızılayı
bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 28 Mart'ta, sivil savunma ekibinden
Enver Abdülhamid el-Attar
'ın parçalanmış cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.




#Filistin
#Refah
#İsrail
#Saldırı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem ara sınav takvimi: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?