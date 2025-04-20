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Katil Netanyahu dünyaya meydan okuyor: Soykırıma devam mesajı

Katil Netanyahu dünyaya meydan okuyor: Soykırıma devam mesajı

09:4520/04/2025, Pazar
DHA
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Netanyahu.
Netanyahu.

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.


"Kabul etmeyeceğiz"


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Gazze'ye düzenledikleri saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran'a olası saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hamas'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Gazzelileri sürgün planının' gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.


Netanyahu, temel hedeflerinin, ‘gönüllü göç' adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğunun altını çizdi.





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