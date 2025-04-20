Gazze Şeridi'ne saldırıların durması pahasına İsrailli esirlerin serbest kalması talebiyle bildiri imzalayan İsraillilerin sayısı 140 bine dayandı.





Dilekçeye imza atan İsrail Hava Kuvvetleri eski Komutanı Nimrod Sheffer 'ın yedek subaylıktan atıldığı öğrenildi.





Gazze'ye saldırıların durması için destek büyüyor





İsrail'de, Gazze'deki saldırıların durdurulması pahasına esirlerin geri getirilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyaları ve yayınlanan bildirilerin sayısı 50'ye yükselirken yapılan çağrıya güvenlik teşkilatı, bürokrasi ve akademi dünyası başta olmak toplumun çeşitli kesimlerinden destek de büyüyor.









Bildirilere yer veren "Restart Israel" internet sayfasına göre, son 24 saatte binlerce kişinin bildirilere imza atmasıyla "Gazze'ye saldırıların durması pahasına" esirlerin geri getirilmesi için çağrı yapan söz konusu bildirilere imza atanların sayısının 138 bin 434'e ulaştığı belirtildi.





İmzaya açılan bildiriler arasında İsrail ordusunun farklı birimlerinde görev yapan ve emekli olmuş askerlere ait olanların yanı sıra sivil vatandaşların yayımladığı bildiriler de yer alıyor.





Ordudan atıldı





O isimlerin başında gelen İsrail Hava Kuvvetleri eski Komutanı Nimrod Sheffer ordudan atıldı.





İsrail medyası Kanal 12'nin haberine göre Sheffer rehinelerin iadesini sağlamak için Gazze savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulunan dilekçeyi imzaladığı için yedek subaylıktan atıldığını söyledi.





Yedek Tümgeneral Nimrod Sheffer, "Dilekçe nedeniyle yedeklerden ihraç edildim" dedi.



















