Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırdı: 10 kişi şehit oldu

Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırdı: 10 kişi şehit oldu

07:2723/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Katil İsrail, bugüne kadar Filistin'de 51 bin 266 insanın ölümüne sebep oldu.
Katil İsrail, bugüne kadar Filistin'de 51 bin 266 insanın ölümüne sebep oldu.

İsrail'in, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'na düzenlendiği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu'nu bombaladığı belirtilerek, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.


Ekiplerin saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı kaydedilen açıklamada, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



#10 kişi öldü
#gazze
#israil
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açıklanan liste şok etti: En zengin devlet lideri beklenmedik bir isim oldu