İsrail Gazze'de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti

Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Radwan mahallesinde bulunan bir evin bombalanması sonucu 1'i kadın 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki el-Sawarha bölgesinde bulunan Farajallah ailesine ait bir çadırı hedef alan saldırıda ise 3 çocuk yaşamını yitirdi. Han Yunus şehrinin batısında bulunan el-Attar bölgesine düzenlenen bir İsrail saldırısında da 1 kadın öldü. Her 3 saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıların sürdüğü aktarıldı.