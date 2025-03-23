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Columbia Üniversitesi Trump’a boyun eğdi

Columbia Üniversitesi Trump’a boyun eğdi

04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Filistin destekli gösterilerin en yoğun düzenlendiği ABD'deki Columbia Üniversitesi, federal fonları kaybetme riskini göze alamayarak Başkan Donald Trump yönetiminin taleplerini kabul ettiği belirtildi.

Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle 7 Mart'ta iptal eden Trump yönetimi, finansal müzakerelere devam edilebilmesi için üniversiteye taleplerin sıralandığı bir mektup göndermişti. Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan habere göre, üniversite yönetimi, bu tehdit üzerine, sunulan taleplere uyma kararı aldı. Söz konusu talepler doğrultusunda, üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği ve İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği ifade edildi.

KAMPÜS POLİSİNE TUTUKLAMA YETKİSİ

Bu kararla ABD'deki Filistin'e destek gösterileri sırasında önemli rol oynayan Columbia Üniversitesinde, öğrencilerin akademik binalarda protesto yapması ve kimliklerini gizlemek amacıyla maske takmalarının da yasaklandığı vurgulandı. Kampüsteki güvenlik önlemlerinin artırılarak yeni güvenlik görevlilerinin atanacağı ve bu kişilerin gerektiğinde tutuklama yetkisine sahip olacakları kaydedildi. Ayrıca, okulun Ortadoğu Çalışmaları Bölümü'nün sıkı bir denetim altında tutulacağı ve akademik politikaların gözden geçirileceği duyuruldu. NBC News'in haberine göre, Columbia Üniversitesi'nin bu kararları kabul etmesi, bazı akademisyenler ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından "akademik özgürlüğe tehdit" olarak değerlendirildi.




#Columbia Üniversitesi
#ABD
#İntifada

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