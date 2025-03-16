Trump fon ile tehdit edince Colombia Üniversitesi Filistin destekçisi öğrencileri okuldan attı

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırıma karşı dünyanın pek çok yerinde tepkiler yükseldi. Bunlardan en ses getirenleri ABD'de üniversitelerde başlayan soykırım karşıtı gösteriler olmuştu. ABD'nin en prestijli üniversitelerden Harvard ve Colombia Üniversite kampüslerinden Filistin için oturma eylemleri başlatılmış, eylemlere katılan öğrenciler disiplin soruşturması ile karşı karşıya bırakılmıştı.

Trump'tan akademiye 'fon' tehdidi

ABD’deki kampüs intifadasına destek verenler, İsrail'in en büyük destekçisi Trump yönetiminin yeniden göreve gelmesi sonrası siyonist bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Trump’ın üniversiteye sağlanan 400 milyonluk fonu kesme tehdidi sonrası Beyaz Saray’ın taleplerine boyun eğen üniversite, kampüs intifadasına katılan öğrencileri okuldan attı. Üniversite, kampüs geneline gönderdiği bir e-postayla, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşını protesto etmek için Nisan 2024'te Hamilton Hall'u işgal eden öğrencilere karşı bir yargı kurulunun bir dizi yaptırım kararı aldığını doğruladı. Columbia Üniversitesi, yaptırımların “davranışların ciddiyetine” göre belirlendiğini belirterek, etkilenen öğrencilerin tam sayısını açıklamadı. Bir kısım öğrencisinin ise süresiz bir şekilde okuldan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

The University Judicial Board issued expulsions, temporary degree revocations, and multi-year suspensions for students involved in the April 2024 occupation of Hamilton Hall, according to a Thursday email from University Life.https://t.co/ZWT9jwogMk — Columbia Daily Spectator (@ColumbiaSpec) March 14, 2025

The Trump administration outlined a list of demands Columbia must meet in order to restore $400 million in federal funding in a Thursday letter addressed to interim University President Katrina Armstrong. https://t.co/QjIha21O9d — Columbia Daily Spectator (@ColumbiaSpec) March 14, 2025





Gazze'de katledilen 6 yaşındaki Hind'in adını verdiler

Columbia Üniversitesi öğrencileri, polis müdahalesin şiddetlendiği Hamilton Hall'a; Gazze'de ailesinin cesetlerinin de bulunduğu araç içerisinde tek başına kalan ve "korkuyorum ne olur beni kurtarın" diyen fakat İsrail tanklarının hedefi olması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Recep'in adı verilmişti.

Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin destekçisi öğrenciler Hamilton Hall binasına "Hind'in Salonu" pankartını astıkları an.

ABD'de rektölere siyonist baskı

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi’nin ilk siyahi ve ikinci kadın başkanı olarak tarihe geçen Claudine Gay, üniversite öğrencilerinin Gazze'ye yönelik destekleri sonrası kendisine yöneltilen antisemitizm suçlamaları sonrası istifa ettirilmişti. Gay, terör devleti İsrail'in saldırılarına yönelik öğrenci protestolarını 'ifade özgürlüğü' olarak nitelemiş ve İsrail lobisinin baskılarına maruz kalmıştı. İşgalci İsrail'e tepki gösterilerini savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill de siyonist lobi tarafından istifaya zorlanan diğer isimdi.

Solda eski Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, sağda eski Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay



















