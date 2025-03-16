Trump fon ile tehdit edince Colombia Üniversitesi Filistin destekçisi öğrencileri okuldan attı

İsrail destekçisi Trump yönetiminin ikinci kez ABD yönetimini devralmasının ardından akademi üzerindeki baskısı giderek artıyor. Trump baskısı altındaki Colombia Üniversitesi yönetimi Nisan 2024'te Gazze'de soykırımı protesto etmek için üniversite kampüsünde eylemler başlatan ve okulun konferans salonu Hamilton Hall da oturma eylemi yapan öğrencilerin diplomasını iptal etti. Trump yönetimin üniversiteye sağladığı 400 milyonluk fonu kesme tehdidi devam ederken uygulanan kararın kaç öğrenciyi kapsadığı henüz bilinmiyor. ABD'de akdemi üzerindeki siyonist baskı, Filistin'i destek için eylemlerinde yapıldığı Pensilvanya ve Harvard Üniversite'lerinin rektörlerini 'antisemitik' suçlamalarla istifaya zorlamıştı.
İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırıma karşı dünyanın pek çok yerinde tepkiler yükseldi. Bunlardan en ses getirenleri ABD'de üniversitelerde başlayan soykırım karşıtı gösteriler olmuştu. ABD'nin en prestijli üniversitelerden Harvard ve Colombia Üniversite kampüslerinden Filistin için oturma eylemleri başlatılmış, eylemlere katılan öğrenciler disiplin soruşturması ile karşı karşıya bırakılmıştı.
Trump'tan akademiye 'fon' tehdidi
ABD’deki kampüs intifadasına destek verenler, İsrail'in en büyük destekçisi Trump yönetiminin yeniden göreve gelmesi sonrası siyonist bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Trump’ın üniversiteye sağlanan 400 milyonluk fonu kesme tehdidi sonrası Beyaz Saray’ın taleplerine boyun eğen üniversite, kampüs intifadasına katılan öğrencileri okuldan attı. Üniversite, kampüs geneline gönderdiği bir e-postayla, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşını protesto etmek için Nisan 2024'te Hamilton Hall'u işgal eden öğrencilere karşı bir yargı kurulunun bir dizi yaptırım kararı aldığını doğruladı. Columbia Üniversitesi, yaptırımların “davranışların ciddiyetine” göre belirlendiğini belirterek, etkilenen öğrencilerin tam sayısını açıklamadı. Bir kısım öğrencisinin ise süresiz bir şekilde okuldan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.
Gazze'de katledilen 6 yaşındaki Hind'in adını verdiler
Columbia Üniversitesi öğrencileri, polis müdahalesin şiddetlendiği Hamilton Hall'a; Gazze'de ailesinin cesetlerinin de bulunduğu araç içerisinde tek başına kalan ve "korkuyorum ne olur beni kurtarın" diyen fakat İsrail tanklarının hedefi olması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Recep'in adı verilmişti.
ABD'de rektölere siyonist baskı
ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi’nin ilk siyahi ve ikinci kadın başkanı olarak tarihe geçen Claudine Gay, üniversite öğrencilerinin Gazze'ye yönelik destekleri sonrası kendisine yöneltilen antisemitizm suçlamaları sonrası istifa ettirilmişti. Gay, terör devleti İsrail'in saldırılarına yönelik öğrenci protestolarını 'ifade özgürlüğü' olarak nitelemiş ve İsrail lobisinin baskılarına maruz kalmıştı. İşgalci İsrail'e tepki gösterilerini savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill de siyonist lobi tarafından istifaya zorlanan diğer isimdi.