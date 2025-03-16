Columbia'da Siyonistler öğrenci avında: Bir öğrenci daha gözaltına alındı

ABD'de, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından Filistin destekçisi bir öğrencinin daha gözaltına alındığı belirtildi. The Hill'in haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından “vize süresini aştığı için” yasa dışı ikamet ettiği belirtilen Filistinli öğrenci Leqaa Kordia'nın gözaltına alındığı ifade edildi. Columbia Üniversitesinde doktora yapan öğrenci Ranjani Srinivasan'ın da "Hamas'a destek veren faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla öğrenci vizesinin İç Güvenlik Bakanlığınca 5 Mart'ta iptal edilmesinin ardından ülkeyi terk ettiği belirtildi.

DİRENİŞTEN İNTİKAM

Bu yılın başında göreve başlayan ABD’deki yeni Donald Trump yönetimi, henüz görevdeki üçüncü ayını tamamlamadan İsrail’in soykırımlarına karşı çıkarak ülkede kamuoyu oluşturan öğrencilerden intikam alma kampanyası başlattı. Washington yönetimi, İsrail karşıtı göçmen ya da öğrencileri Hamas ile ilintilendirirken, teröre destek suçlamasıyla oturumlarını iptal ederek bir bir gözaltına almaya başladı. Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine giderken gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti. ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine ilişkin geçici engel kararı almıştı. Mahmud Halil’in gözaltına alınmasının ardından bir haftada Columbia’daki üçüncü gözaltı vakası yaşanırken öğrenciler de protestolarını sürdürüyor.

ÖĞRENCİLERİN ODALARI ARANIYOR

Buna karşılık ABD medyasında yer alan haberlere göre, polis güçleri aralıklarla öğrenci yurtlarında aramalar yapıyor. The Guardian’ın haberine göre son olarak perşembe günü güvenlik güçleri iki öğrencinin odalarında aramalar yaptı. Columbia Üniversitesi’nin öğrencilerin fikirlerine yer verilerek hazırlanan haftalık bülteni The Spectaror’da bir makale yayınlayan öğrenciler ise üniversite yönetimini tavır almamakla suçladı. Columbia Öğrenci İşçileri Kulübü imzasıyla yayınlanan makalede, üniversite yönetimine mektup gönderildiği ancak yönetimin meseleye çözüm üretmediği kaydedildi.

TEHLİKELİ ZAMANLAR

Üniversitedeki baskı atmosferinin öğretim görevlilerini de etkilediği görülüyor. New York Times’ta (NYT) yer alan habere göre, üniversitesinin Gazetecilik bölümü, öğrencilere yönelik yayınladığı bildiride, özellikle yabancı öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol etmelerini ve sosyal medyada Ortadoğu hakkında özellikle de Ukrayna ve Gazze konularında yorum yapmaktan kaçınmalarını talep etti. Fakülte’nin öğretim görevlilerinden Jelani Cobb, öğrencileri uyararak, “Eğer bir sosyal medya hesabınız varsa buradaki Ortadoğuyla ilgili yorumlarınıza dikkat edin. Kimse sizi korumaz. Tehlikeli zamanlardan geçiyoruz” diye uyardı.







