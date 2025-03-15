İsrail’i protesto eden öğrenciler okuldan atıldı

Gazze’de 48 binden fazla Filistinliyi katlederek soykırım yapan İsrail’in insanlık dışı eylemlerine karşı ayaklanan Columbia Üniversitesi öğrencilerine yönelik siyonist baskı tavan yaptı. İsrail’e koşulsuz şartsız destek veren ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri okuldan attı. Columbia Üniversitesi Disiplin Kurulu, öğrencilere gönderdiği e-postada, Filistin'e destek protestolarına katılan öğrenciler hakkında yaptırım kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencilerin okuldan atıldığı, uzaklaştırıldığı ve mezun olanların ise diplomalarının geçici iptal edildiği bildirdi.

TAM SAYI BELLİ DEĞİL

Üniversite, kampüs geneline gönderdiği bir e-postayla, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşını protesto etmek için Nisan 2024'te Hamilton Hall'u işgal eden öğrencilere karşı bir yargı kurulunun bir dizi yaptırım kararı aldığını doğruladı. Columbia Üniversitesi, yaptırımların “davranışların ciddiyetine” göre belirlendiğini belirterek, etkilenen öğrencilerin tam sayısını açıklamadı.

TRUMP’LA BASKILAR ARTTI

Baskılar, Başkan Donald Trump yönetiminin kampüsteki “antisemitizm” iddialarının üzerine gidilmediği gerekçesiyle üniversiteden 400 milyon doların üzerinde federal fonu çekmesiyle birlikte tavan yapmıştı Geçtiğimiz cumartesi günü, federal göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alınan ve tanınmış bir Filistinli kampüs aktivisti olan Mahmud Halil’in sınır dışı edilmekle karşı karşıya olduğu bildirildi. Trump bu tutuklamanın bu türden “pek çok tutuklamanın ilki” olacağını söylemişti.

108 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Columbia Üniversitesi’nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu. Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatı’ndan (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

50 ÜLKEYE YAYILDI

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı. Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Soykırım karşıtları Trump Tower’ı bastı

ABD'de Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle Yahudi sivil toplum örgütü "Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)" tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eyleminde 98 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilere izinsiz giriş ve gözaltına direnme suçları yönetildiği belirtilirken, tüm eylemcilerin binadan çıkarıldığı kaydedildi. Üzerinde "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazan kırmızı tişörtler giyen ve "Mahmud'u hemen eve getirin" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Nazilerle savaşın, öğrencilerle değil" sloganları atmıştı.

Sıradaki hedef John HopkIns Üniversitesi

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’ndan (USAID) sağlanan fonu kesmesi üzerine 2 binden fazla çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, USAID tarafından sağlanan 800 milyon doları aşkın fonun kesilmesinin ülke içinde ve uluslararası alanda yürüttükleri çalışmaları sonlandırmaya zorladığı ifade edildi. John Hopkins Üniversitesi, kampüs intifadasına katılan üniversiteler arasında yer alıyordu.







