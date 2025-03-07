ABD'de New York'taki üniversitenin kampüsünde 30 Nisan 2024 tarihinde polisin düzenlediği baskın ile son bulan Filistin'e destek gösterilerini içeren kampüs intifadaları yeniden başladı. Columbia Üniversitesi'nin Manhattan Merkez Kampüsü'ndeki bir kütüphane binasında toplanan Filistin destekçileri, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in kampüste konuk edilmesini protesto etti.

ÖĞRENCİLERDEN YÖNETİME TEPKİ

Çok sayıda öğrenci, X'te yaptıkları paylaşımlarda, Bennett'i kampüste ağırlayan Columbia Üniversitesi Dekanı Keren Yarhi-Milo'ya büyük tepki gösterdi. Eyleme katılan öğrenciler kefiye takıp slogan atarak kütüphanenin koridorunda Filistin bayrağı açtı. Sosylal medyada paylaşılan görüntülerde, kampüs avlusunun hemen dışında Yarhi-Milo ile karşılaşan bir üniversite öğrencisinin, "Dün gece okulda bir savaş suçlusunu ağırladınız, bununla ilgili ne hissediyorsunuz?" diye sorduğu görüldü, Dekan Yarhi-Milo'nun öğrenciden uzaklaşma çabaları ise

dikkat çekti.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Filistin destekçisi göstericilerin kampüste oturma eylemine başlamasından saatler sonra üniversitenin Barnard Koleji kampüsünde "bomba tehdidi" olduğuna yönelik yapılan duyurunun ardından polis, protestoculara kampüsten ayrılmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi. Polis, eylemlerini sürdüren eskiden olduğu gibi bu sefer göstericilere müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından polis ile öğrenciler arasında yaşanan arbeden sonra Filistin destekçisi göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Önceki gün, ABD Başkanı Donald Trump, kampüs intifadalarını hedef alan, yurt dışından gelen öğrencileri sınır dışı etme dahil olmak üzere çeşitli zorlayıcı tedbirleri içeren bir kararname ile tehdit etmişti. Öte yandan geçen yılda, Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.







