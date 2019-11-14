Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kendisine gönderilen skandal mektubu iade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Trump tarafından kendisine gönderilen diplomasi sınırlarını aşan mektupla ilgili olarak Erdoğan,"Gönderdiği mektupları, Sayın Trump'a geri takdim ettim" dedi.

Haber Merkezi 14 Kasım 2019, 00:46 Son Güncelleme: 14 Kasım 2019, 01:03 Yeni Şafak