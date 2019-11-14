Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kendisine gönderilen skandal mektubu iade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen iki lider senatörlerle bir araya geldi. Tüm görüşmelerin son bulmasıyla basın açıklaması yapan iki lider gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Trump, tarafından kendisine gönderilen skandal ifadelerin yer aldığı mektupla ilgili bir gazetecini sorusunu yanıtlayan Erdoğan:
Gönderdiği mektupları, Sayın Trump'a geri takdim ettim