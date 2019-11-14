Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kendisine gönderilen skandal mektubu iade etti
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından kendisine gönderilen skandal mektubu iade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Trump tarafından kendisine gönderilen diplomasi sınırlarını aşan mektupla ilgili olarak Erdoğan,"Gönderdiği mektupları, Sayın Trump'a geri takdim ettim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump
Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen iki lider senatörlerle bir araya geldi. Tüm görüşmelerin son bulmasıyla basın açıklaması yapan iki lider gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, tarafından kendisine gönderilen skandal ifadelerin yer aldığı mektupla ilgili bir gazetecini sorusunu yanıtlayan Erdoğan:

Gönderdiği mektupları, Sayın Trump'a geri takdim ettim

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