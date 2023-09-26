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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti dünya basınında: Almanya'nın ikinci operasyon endişesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonu ile bir günde ulaştığı zaferden sonra yaptığı ziyaret, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Alman basını Nahçıvan’da yapılan görüşmenin yeni bir operasyonun habercisi olduğunu iddia ederken Yunan basını ise Türkiye’nin Kafkasya’daki gücüne dikkat çekti. Azerbaycan medyası ise, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin hem siyasi hem de küresel anlamda devletlerarası bir örnek haline geldiğini yazdı.

Seren Som
14:09 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan'da Aliyev ile bir araya gelmesi ve yaptığı açıklamalar uluslararası basında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan'da Aliyev ile bir araya gelmesi ve yaptığı açıklamalar uluslararası basında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki ayrılıkçı teröristlere yönelik operasyonunun ardından Nahçıvan’a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyarette gündem operasyondu. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne, Aliyev ile aynı araçla geçti. Tören sonunda iki lider, baş başa bir görüştü. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.


Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyon ile bir günde ulaştığı zaferden sonra yaptığı ziyaret, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Katar merkezli El Cezire
, Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zaferine yönelik övgülerini vurgularken iki liderin doğal gaz boru hattı için anlaşma imzaladığını belirtti. Rusya'nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı uyardığına ve Azerbaycan'ın zaferinden yalnızca Paşinyan'ın sorumlu olduğunu vurguladığına dikkat çekti.

Alman basınından ikinci operasyon vurgusu

Alman gazetesi Salzburger Nachrichten
,
"Erdoğan Azerbaycan'ı tebrik etti"
başlıklı haberde Erdoğan ve Aliyev'in Nahçıvan'daki buluşmasının yeni bir operasyon söylentilerini körüklediğini, Karabağ'daki antiterör operasyonunun iki lider için yeterli olmayabileceğini iddia etti.
Alman Süddeutsche Zeitung
, Erdoğan'ın ziyaretinin zamanlamasının büyük bir sembolik öneme sahip olduğunu belirterek, Dağlık Karabağ krizi sonrası Ermenistan ile barış görüşmeleri kararından birkaç gün sonra geldiğine dikkat çekti. Azerbaycan'ın Anti terör operasyonları ile ilgili skandal ifadelerin yer aldığı haberde, Erdoğan'ın "Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır" sözlerine vurgu yapıldı.

İngiliz gazetesi The Guardian
ise Erdoğan'ın Türkiye'nin Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonunu desteklediğine fakat operasyonda herhangi bir rol üstlenmediğine yönelik sözlerini vurguladı.

"Türkiye Kafkasya'da daha güçlü"

Yunan Capital
, Erdoğan'ın
"Bu zaferle birlikte bölgede genel normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır"
sözlerine yer verdi.
Erdoğan ve Aliyev arasındaki sıcak karşılamayı da okurlarına aktaran gazete, Erdoğan,
"Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini sıkacağını umuyoruz"
sözlerini vurguladı.
Yunan gazetesi Kathimerini
ise
"Türkiye Kafkasya'da daha güçlü"
başlıklı haberde Türkiye'nin Kafkasya'da Rusya'nın bıraktığı boşluğu dolduracağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
  • "Uluslararası analistler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'da güvenlik konularında kilit bir rol oynayan, Ermenistan'da askeri üssü ve 2 bin askeri bulunan Rusya'nın geri çekilmesinin yarattığı boşluğu Türkiye'nin kapatacağını tahmin ediyor."
İran'ın Iran Front Page
adlı haber sitesi ise Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ'da antiterör operasyonu düzenlemek "zorunda kaldığına" yönelik sözlerini vurguladı.

'Erdoğan Kafkasya'daki gücünü genişletiyor'

Avusturya yayın organı Die Presse
de yayınladığı haberde "Erdoğan Kafkasya'daki gücünü genişletiyor" sözlerine yer verdi. Haberde şu ifadeler kullanıldı:
  • "ABD, Rusya'nın zayıflığından faydalanmak için bir süredir Ermenistan'a desteğini arttırıyor. Avrupalı siyasetçiler de Erivan'a daha fazla yardım yapılmasını talep ediyor. Türkiye ise bölgenin yeni şekillendirici gücü olmak istiyor ve Karabağ'daki Azeri zaferinden sonra bunun için şansının arttığını düşünüyor. Türkiye bu şansını kısmen Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle dikkatinin dağılmış olmasına ve bu nedenle Kafkasya'daki geleneksel üstünlüğünü artık eskisi gibi yerine getirememesine borçlu. Ancak Türkiye'nin kendisi de bölgedeki dinamiklerin değişmesine yardımcı oldu. Modern Türk silahları Azerbaycan ordusunu daha güçlü hale getirdi."

'Fırsat penceresi açıldı'

Fransız gazetesi RFI
, Erdoğan'ın Bakü'nün tarihi başarısına yönelik övgüsünü ve Aliyev'e söylediği "Bölgedeki durumun çözümü için fırsat penceresi açıldı. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor" şeklindeki sözlerini vurguladı.

'Erdoğan'ın BM'deki konuşması Azerbaycan için çok önemliydi'

Azeri haber sitesi Azarnews
, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin hem siyasi hem de küresel anlamda devletlerarası bir örnek haline geldiğini yazdı.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda yaptığı konuşma hatırlatıldı. "Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenlik hakkını ve Zengezur Koridoru'nun açılışını destekleyen kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi" denildi.




Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için "TUR" uçağıyla Nahçıvan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçıvan'a geldi. Aliyev ile baş başa görüşecek Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan dönüşü Hocalı Katliamını hatırlattı: Ermenistan şu anda katliamının bedelini ödüyor ve ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan dönüşü Hocalı Katliamını hatırlattı: Ermenistan şu anda katliamının bedelini ödüyor ve ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Hocalı Katliamına da değindi. Ermenistan'ın şu anda Hocalı Katliamının bedelini ödediğini ve daha da ödeyeceğini belirten Erdoğan, "Azerbaycan ordusu Hocalı’ya kaos, kan ve ölüm değil, huzur ve barış getirmek için girdi. Yıllar önce oraya Ermeni çetelerin girdiği gibi insanları katletmek için girmedi. Hocalı’da artık gerçek sahipleri var. Ermenistan’a düşen de bu huzurun tesisi ve muhafazası için barışın yanında durmak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli Zengezur Koridoru'n hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici'' ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed’in teklifi olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Kalkınma Yolu Projesi noktasında, Amerika’nın, Japonya’nın, Hindistan’ın ve Çin’in kendilerince projeye yaklaşımları söz konusu. Bizim durumumuz çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Kalkınma Yolu bu coğrafyaya özellikle çöreklenmiş tüm karanlık odakları yok edecek kalkınma aydınlığının inşallah ilk adımı olacaktır. Bundan dolayı çok çok büyük önem arz ediyor. Türkiye de bu işin tam nirengi noktasında'' dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Almanya
#Yunanistan
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