Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti dünya basınında: Almanya'nın ikinci operasyon endişesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan'da Aliyev ile bir araya gelmesi ve yaptığı açıklamalar uluslararası basında gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Karabağ’daki ayrılıkçı teröristlere yönelik operasyonunun ardından Nahçıvan’a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyarette gündem operasyondu. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’ne, Aliyev ile aynı araçla geçti. Tören sonunda iki lider, baş başa bir görüştü. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyon ile bir günde ulaştığı zaferden sonra yaptığı ziyaret, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Alman basınından ikinci operasyon vurgusu
"Türkiye Kafkasya'da daha güçlü"
- "Uluslararası analistler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'da güvenlik konularında kilit bir rol oynayan, Ermenistan'da askeri üssü ve 2 bin askeri bulunan Rusya'nın geri çekilmesinin yarattığı boşluğu Türkiye'nin kapatacağını tahmin ediyor."
'Erdoğan Kafkasya'daki gücünü genişletiyor'
- "ABD, Rusya'nın zayıflığından faydalanmak için bir süredir Ermenistan'a desteğini arttırıyor. Avrupalı siyasetçiler de Erivan'a daha fazla yardım yapılmasını talep ediyor. Türkiye ise bölgenin yeni şekillendirici gücü olmak istiyor ve Karabağ'daki Azeri zaferinden sonra bunun için şansının arttığını düşünüyor. Türkiye bu şansını kısmen Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle dikkatinin dağılmış olmasına ve bu nedenle Kafkasya'daki geleneksel üstünlüğünü artık eskisi gibi yerine getirememesine borçlu. Ancak Türkiye'nin kendisi de bölgedeki dinamiklerin değişmesine yardımcı oldu. Modern Türk silahları Azerbaycan ordusunu daha güçlü hale getirdi."
'Fırsat penceresi açıldı'
'Erdoğan'ın BM'deki konuşması Azerbaycan için çok önemliydi'
Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda yaptığı konuşma hatırlatıldı. "Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenlik hakkını ve Zengezur Koridoru'nun açılışını destekleyen kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi" denildi.