Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti dünya basınında: Almanya'nın ikinci operasyon endişesi

"ABD, Rusya'nın zayıflığından faydalanmak için bir süredir Ermenistan'a desteğini arttırıyor. Avrupalı siyasetçiler de Erivan'a daha fazla yardım yapılmasını talep ediyor. Türkiye ise bölgenin yeni şekillendirici gücü olmak istiyor ve Karabağ'daki Azeri zaferinden sonra bunun için şansının arttığını düşünüyor. Türkiye bu şansını kısmen Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle dikkatinin dağılmış olmasına ve bu nedenle Kafkasya'daki geleneksel üstünlüğünü artık eskisi gibi yerine getirememesine borçlu. Ancak Türkiye'nin kendisi de bölgedeki dinamiklerin değişmesine yardımcı oldu. Modern Türk silahları Azerbaycan ordusunu daha güçlü hale getirdi."