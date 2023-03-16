Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri büyük yankı uyandırdı böyle gördüler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İsveç ve Finlandiya apar topar NATO'ya girmek için çalışmalara başladı. NATO'ya üyelik için başvuran İskandinav ülkelere Türkiye ve Macaristan'dan ret geldi.





Geçtiğimiz yaz İspanya'da görüşen Türkiye, İsveç ve Finlandiya, masadan 3'lü mutabakat ile ayrıldı. Türkiye, taleplerinin yerine getirilmesi durumunda iki ülkenin NATO'ya gireceğini belirtti. 2023'e girilmesiyle İsveç'in başkenti Stockholm'de ardı ardına patlayan skandallar müzakerelerin süresiz ertelenmesine yol açtı.





Paludan yüzünden müzakereler askıya alındı





Stockholm'de önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi YPG'li teröristler tarafından bir vince asıldı. Birkaç gün sonra ise, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gidip Kur'an-ı Kerim yaktı.





Kutsal kitabın yakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı, İsveç'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Ankara, İsveç ve Finlandiya ile üçlü müzakereleri süresiz olarak askıya alırken, bu karar ittifaka katılmak için sabırsızlanan İskandinav ülkelerinde deprem etkisine neden oldu.





Blinken duyurdu: Tekrar başlıyor





Şubat ayına gelindiğinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret etti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret sırasında üçlü müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.





9 Mart tarihinde ise NATO karargâhındaki zirvede, ilk iki toplantıda olduğu gibi imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşüldü. Türkiye, Finlandiya'nın olumlu adım attığını ancak İsveç'in ittifaka katılım noktasına gelmediğini kaydediyor. Ankara, İsveç'in taahhüt ettiği adımları uygulamada somut olarak görmek istiyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutacağız





Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO'ya olası katılımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Son olarak Ocak ayının son günlerinde konuyla ilgili "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.





Finlandiya'da manşet oldu





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ise Finlandiya ve İsveç basınında manşet oldu. Finlandiya'nın en köklü medya kuruluşlarından olan Ilta Somanat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını okuyucularına ilk sayfadan sundu ve 'Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için verdiği sözü tutacak' başlığını attı.





Yine ülkenin önemli gazetelerinden olan İltalehti, konuyla ilgili yaşananları manşetten verdi. İltalehti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sözünü tuttuğunu' belirterek 'Türkiye Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmek istiyor, Erdoğan: Sözümüzü tutacağız' başlığını kullandı.





Finlandiya'da yayın hayatına devam eden HBL ise, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya girişine yeşil ışık yaktığını ilk sayfadan verdi. HBL, süreci detaylı bir şekilde anlattığı haberine 'Türkiye'nin Finlandiya'ya onay vermesi bekleniyor' başlığını kullandı.





1889 yılında kurulan ve Finlandiya'nın en eski gazetelerinden olan Helsingin Sanomat'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetten gördü. Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri öncesi Finlandiya'yı NATO'ya kabul edeceği vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'nun Türkiye'de görüşeceği yazıldı.





'İsveç evde kalıyor'





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını İsveç basını da okuyucularına sundu. Aftonbladet gazetesi Erdoğan'ın 29 Ocak tarihinde yaptığı açıklamaları hatırlatılarak yaptığı haberde 'Türkiye ile Finlandiya arasında NATO toplantısı! İsveç evde kalıyor' başlığı ile sundu.





İngilizler: Türkiye hazır





İngiliz Daily Mail gazetesi yaşanan gelişmeyi 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır - Ancak İsveç'in üyeliğini ayrı değerlendirecek' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde iki ülkenin Ukrayna'nın işgali sonrası ittifaka üye olmak için beraber başvurduğu belirtildi.





Cuma günkü görüşmeye dikkat çekildi



