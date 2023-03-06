Danimarka Savunma Bakanlığı çalışanlarına resmi cihazlarda TikTok'u yasakladı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşın altındaki kullanıcıların erişim süresini 60 dakika ile sınırlandıracak. Kullanıcının 13 yaşının altında olduğu hesaplarda ise ilk 60 dakikalık sınıra ulaşıldığında 30 dakikalık ekstra görüntüleme süresine izin vermek için bir ebeveyn veya velinin mevcut bir şifre belirlemesi veya girmesi gerekecek.