Diriliş çok faydalı olacak: İmran Han tavsiye etti, dublajlı olarak yayına başladı

TRT 1’in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul Ramazan ayı boyunca Pakistan’ın devlet televizyonu PTV’de yayınlanacak. Pakistan Başbakanı İmran Han da, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan gençliğine İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacağını belirtti. Başkent İslamabad’da yaşayan YouTube fenomenleri ve içerik üreticileriyle bir araya gelen Han, ülkede yıllardır hüküm süren Amerikan ve Hint sinemasına, Türk yapımlarının üçüncü bir aktör olarak katıldığını söyledi.

İmran Han

ÇOK ENTERESAN BİR DİZİ

Han, “Diriliş Ertuğrul İslam kültürünü ve tarihini gösteren çok enteresan bir dizi. Normalde buraya Hollywood ve Bollywood yapımları gelirken şimdi üçüncü bir aktör katıldı. (Diriliş Ertuğrul’da) Romantizm var, tarih var, en önemlisi

İslami değerler var. Gençlerimize İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacaktır” dedi. Han, Hollywood ve Bollywood yapımlarının ülkedeki ahlaki değer ile kültüre zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

GÜNDE ÜÇ KEZ YAYINLANACAK

PTV aralık ayında, Han’ın da talimatıyla Diriliş Ertuğrul’u Urduca dublajlı olarak yayımlayacağını duyurmuştu. Dizinin Pakistan yayın haklarını alan PTV, dublaj çalışmalarını tamamlayarak ramazan ayının ilk günü diziyi ekrana taşımıştı. Dizi PTV’de ramazan boyunca her gün biri yeni bölüm ikisi tekrar olmak üzere üç kez yayımlanacak.