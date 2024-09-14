Dışişleri'nden Filistin konulu toplantı hakkında açıklama: Gazze’ye insani yardımlar kesintisiz ulaşmalı

“Bakanımız, 13 Eylül 2024 tarihinde, İİT ve Arap Ligi Temas Grubu'nun diğer üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı, Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantıya iştirak etmiştir. Toplantıda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmekte olduğu soykırımın ve Batı Şeria'da insanlığa karşı işlediği suçların durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınmış, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları değerlendirilmiş; Filistin'in daha fazla devlet tarafından tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler görüşülmüştür.