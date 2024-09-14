ABD'den kritik karar: İkinci uçak gemisini bölgeden neden çekti?

Askeri ve stratejik uzman Albay Hatem Karim Al-Falahi, El Cezire'ye verdiği askeri analizinde, Washington'un geniş bir bölgesel çatışma istemediğini, çünkü bunun kendisini son dönemde tehlikeli bir bölgeye sürükleyeceğini açıkladı.





Al-Falahi, özellikle Washington'un ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olarak gördüğü Kuzey Kore'nin Rusya ile yaptığı anlaşmanın ardından ABD'nin bölgeyi sakinleştirmeye ve oldukça gergin olduğu değerlendirilen bölgelere askeri ağırlığı yeniden sağlamaya çalıştığını belirtti.





Askeri uzman, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçtiğimiz 7 Ekim'den önce belirlediği, Orta Doğu ve Güney Çin Denizi'ne askeri ağırlığın aktarılması, Rusya'nın yakın düşman, Çin'in ise uzak düşman olduğunu kabul ettiği "Amerikan askeri stratejisini" hatırlatarak, bunun ABD'de yeniden konumlandırmayı gerektirdiğini hatırlattı.





'Ölümcül bir hasar'

Washington, İsrail'in Amerikan Avrupa Komutanlığı'ndan Merkezi Komutanlığa devredilmesi sürecine ek olarak, Irak ve diğer bölgelerde aktif güçlerini sürdürürken bölgedeki stratejisinin liderlikten desteğe ve önden arkaya doğru ilerleyeceğini söyledi.





Ancak Al-Falahi'ye göre bu strateji, ABD'nin İsrail'e silah desteğinin yanı sıra Delta Özel Kuvvetleri'nin iki bin üyesinin de içinde barındırdığı iki uçak gemisi göndererek bölgeye askeri çabalarını sürdürdüğü geçen 7 Ekim'den sonra ölümcül bir şekilde hasar gördü.





Askeri uzman, Amerika'nın daha sonra sınırları dışındaki askeri konuşlandırmasını yeniden dengelemeye çalıştığını, ancak Kızıldeniz'deki nakliye rotalarına yönelik tehditlerin onu 22 ülkenin katılımıyla "Refahın Koruyucusu" Operasyonunu başlatmaya zorladığını belirtti.

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) faaliyet bölgesinin bulunduğu Doğu Akdeniz’e gönderilen ikinci uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in görevini tamamlandığını ve geminin Hint-Pasifik bölgesine intikal edeceğini duyurdu.



