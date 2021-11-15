Dünya Donald Trumpın eski danışmanı Bannon gözaltına alındı
AMERİKA

Donald Trump'ın eski danışmanı Bannon gözaltına alındı

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim oldu. Bannon hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

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Haber Merkezi AA
Donald Trumpın eski danışmanı Bannon gözaltına alındı
Donald Trump ile Steve Bannon

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Bannon bu sabah, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim oldu ve burada gözaltına alındı.

Teslim olma anlarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan Bannon, ABD Başkanı Joe Biden'a yüklenerek, "Biden rejimini her geçen gün daha da parçalıyoruz. Sizlerin gürültüye değil, mesaja odaklanmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

67 yaşındaki Bannon'ın yerel saatle bugün öğleden sonra Washington DC'de federal mahkemeye çıkması bekleniyor.

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Adalet Bakanlığı Bannon'a dava açmıştı

ABD Adalet Bakanlığından 12 Kasım'da yapılan açıklamada, 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle Bannon hakkında "Kongreyi tahkir" suçuyla dava açıldığı belirtilmişti.

ABD Kongresindeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığına havale ettiği kaydedilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, 22 Ekim'de Bannon'ı Adalet Bakanlığına havale eden bir tavsiye kararı almıştı.

Genel Kurulda 202'ye karşı 229 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, ABD Adalet Bakanlığına, kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesinde bulunuluyor.

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"Kongreyi tahkir" suçu

ABD kanunlarına göre, Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.

Bunun için Bannon’ın soruşturmada ifade vermeyerek Kongreyi tahkir ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.

Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.

Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.

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