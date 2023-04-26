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Dünya

Dünyaca ünlü şarkıcıya çalıntı şarkı suçlaması: New York'ta ifadesi alındı

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın, "Thinking Out Loud" isimli şarkısının çalıntı olduğu iddialarına karşı New York'ta ifadesi alındı. Sheeran, , "Thinking Out Loud" şarkısının Marvin Gaye'nin i "Let's Get It On" isimli klasik eserinden çalıntı olmadığını savundu.

07:29 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Grammy ödüllü Ed Sheeran, telif haklarıyla ilgili New York'ta ifade verdi

Grammy ödüllü Ed Sheeran, telif haklarıyla ilgili New York'ta ifade verdi

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı New York'taki duruşmada, "Thinking Out Loud" şarkısının Marvin Gaye'nin i "Let's Get It On" isimli klasik eserinden çalıntı olmadığını savundu.


32 yaşındaki müzisyen, Gaye'nin 1973 tarihli eserinin ortak yazarı Ed Townsend'in varislerinin açtığı davada telif haklarını ihlal etmekle suçlanırken, Sheeran, şarkıyı kendisinin yazdığı konusunda ısrar etti.


Sabah girdiği mahkeme binasında akşama kadar kalan şarkıcı, çıkışta bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

1973'ten bu yana bir çok film ve reklamda kullanılan "Let's Get It On" şarkısının söz yazarı Townsend 2003'te vefat etmiş, kızı Kathryn Townsend Griffin, babasının şarkısını çalmakla suçladığı Sheeran'ı 2017'de dava etmişti.


Tam adı Edward Christopher Sheeran olan 1991 İngiliz şarkıcı, "Thinking Out Loud" isimli şarkısıyla 2016'da Grammy ödülüne layık görülmüştü.














#dava
#Ed Sheeran
#New York
#Telif hakları
3 saat önce
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