Dünyaca ünlü şarkıcıya çalıntı şarkı suçlaması: New York'ta ifadesi alındı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." yorumunu yaptı.