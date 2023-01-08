Dünya Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu Sonuç şaşırttı
AVRUPA

Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu: Sonuç şaşırttı

Finlandiya'da yapılan bir araştırma farklı köpek türleri ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı. Problem çözücü, insanları anlama ve hızlı yanıt verme gibi farklı kriterlerle yapılan değerlendirmede en akıllı köpek türü belli oldu.

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Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu: Sonuç şaşırttı
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Finlandiya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Helsinki Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 13 farklı türden 1000’den fazla köpeği karşı karşıya getirerek dikkat çekici bulgulara ulaştı. Uzmanlar, davranışsal ve zihinsel bir dizi testten geçirdikleri köpekleri incelerken, “en akıllı köpek hangisi” sorusuna da yanıt bulmaya çalıştı.

PROBLEM ÇÖZMEDE ÇOK İYİLER

Bilim insanları uzun bir süredir “en akıllı köpek türü” olarak bilinen Border Collie cinsi köpeklerin aslında en akıllı köpekler olmadığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma sonuçları Scientific Reports isimli tıp dergisinde yayınlanırken Belçika Malinois kurdu en zeki köpek olarak kayıtlara geçti. Polis birimleri tarafından da kullanılan köpeklerin bağımsız olduğu, problem çözmede, insanları anlamada ve tepkiye yanıt vermede “kusursuz “olduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten Saara Junttila, “Birçok türün kendine göre güçlü ve zayıf yanları var. Örneğin Labrador Retriever’lar insanları anlamada çok iyi ama problem çözme konusunda zayıf” dedi.

  • Araştırmada yer alan Dr. Katriina Tiina ise, “Belçika Malinois kurtları birçok test sonucunda çok iyi sonuçlar aldı. Border Collies isimli çoban köpekleri de birçok testte iyi sonuçlar elde etti” dedi.

Araştırmada bu iki köpek türünün yanı sıra Hovawart türü köpekler ile Spanish Water Dog isimli köpek türü de üst sıralarda yer aldı. Türkiye’de de çok sık görülen Golden Retriever ve Labradorların ise duygusal yeterlilik açısından üst sıralarda yer aldığı fakat diğer testlerde geride kaldığı da belirtildi.

Hayvan sahipleri dikkat: Son üç hafta kaldı cezası var
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Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralıka sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2021de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvana mikroçip takıldı.
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Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022de bitecek.
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Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi amaçlanıyor.
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Bu kapsamda hayvanını sokağa terk edenler, sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2 bin 724 TL ceza uygulanacak. Yasaklı ırkları terk edenlere ise 13 bin 620 TL ceza kesilecek.
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MİKROÇİP NERELERDE TAKTIRILACAK?Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri; il, ilçe müdürlüklerine ya da bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.
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Mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor.
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Hayvanların kayıt altına alınması ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacak.
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Yılbaşına kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 1634 TL ceza uygulanacak.
Hayvan sahipleri dikkat: Son üç hafta kaldı cezası var
Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvana mikroçip takıldı. Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler para cezası ödeyecek. Peki, evcil hayvanlara çip taktırmak için son tarih ne zaman?


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