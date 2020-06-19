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Dünya Egede Yunan eşkıyalığı Mülteci botlarını timlerle hedef alıyorlar
AVRUPA

Ege’de Yunan eşkıyalığı: Mülteci botlarını timlerle hedef alıyorlar

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde botları batırarak göçmenleri ölüme terk etmesi bir kez daha ifşa oldu. 26 sığınmacıya, 13 Mayıs’ta Sisam’a varmak üzereyken yüzleri maskeli Yunan bayrağı taşıyan grup tarafından ateş açıldı. Grup daha sonra botun motorunu tahrip etti ve botu kanca ile batırdı. Maskeli kişilerin Yunan sahil güvenlik görevlileri olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan medyasında geçen hafta Türk polisine ait bir İHA tarafından çekilen görüntülere yer verilmişti. Görüntülerde Yunan sahil güvenliğinin Midilli Adası ile Türkiye kıyıları arasında bir sığınmacı botunun motorunu söktüğü ve içindeki sığınmacıları kaderine terk ettiği görülüyor
Yunan medyasında geçen hafta Türk polisine ait bir İHA tarafından çekilen görüntülere yer verilmişti. Görüntülerde Yunan sahil güvenliğinin Midilli Adası ile Türkiye kıyıları arasında bir sığınmacı botunun motorunu söktüğü ve içindeki sığınmacıları kaderine terk ettiği görülüyor

Ege Denizi'nde, Atina yönetiminin mültecileri hedef alan saldırılarına dair yeni bir kanıt sunuldu. Report Mainz, Lighthouse Reports ve Alman Der Spiegel'in ortak araştırmalarına dayandırdıkları haberde 13 Mayıs tarihinde Ege'de yaşanan bir olaya dair video görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde Yunan sahil güvenlik gemisinin bir grup mülteciyi şişme bir cankurtan salıyla Türk karasularına doğru çektiği ve sığınmacıları açık denizde kaderlerine terk ettiği görülüyor. Spiegel haberinde sığınmacıların bu şekilde Türkiye'ye doğru itilmesinin uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne aykırı olduğuna dikkat çekti. Görüntüleri cep telefonuyla çeken ve salda bulunan sığınmacılardan Filistinli Amjad Naim olayın nasıl geliştiğini Spiegel’e anlattı.

Fotoğraf: Arşiv

ATEŞ AÇILDI VE BOT BATIRILDI

Naim’in de aralarında olduğu 26 kişilik sığınmacı grubu, 13 Mayıs günü botla Yunan karasularına doğru açıldı. Grup Sisam Adası’na neredeyse varmak üzere iken önce bir helikopter sesi duyuldu. Ardından yüzleri maskeli bir grup botla sığınmacı botuna yaklaştı. Yunan bayrağı taşıyan maskeli grup önce suya ateş açtı, ardından sığınmacı botunun motorunu tahrip etti ve botu bir kanca ile batırdı.

KADERLERİNE TERK ETTİLER

Sığınmacılar önce güverteye ardından da bir şişme cankurtaran platformuna alındı. Yuvarlak platform, 18 metrelik Panther tipi bir Yunan sahil güvenlik gemisi ile Türkiye kıyılarına doğru çekildi ve grup orada kaderine terk edildi. Geminin platformu nasıl çektiği Naim’in cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıyor. Platformun çekilirken su aldığı da görülüyor.

İFŞA OLDULAR

  • Ege’de maskeli şahısların sığınmacı botlarına saldırması yeni bir olay değil. Ancak bu kişilerin kim oldukları bilinmiyordu. Alman medya kuruluşları 4 Haziran tarihinde yaşanan bir olayda maskeli kişilerin Yunan sahil güvenlik görevlileri olduğunu tespit etti. O gün kullanılan vgri şişme botun ??-080 sayılı Yunan sahil güvenlik gemisine ait olduğu ortaya çıkartıldı.

Dehşet anları Kamerada: Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı
OYNAT 00:00
Dehşet anları Kamerada: Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı.
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