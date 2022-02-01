Ekvador'da sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

Ekvador'un başkenti Kito'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 11 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, acil durum yetkilileri, şiddetli sel nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü söyledi.

En az 15 kişinin yaralandığı sellerde ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Çok sayıda evin hasar gördüğü bölgede, acil durum ekipleri ve polisin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yetkililer ayrıca arama ve kurtarma operasyonuna yardım etmek için orduyu görevlendirmeyi planlıyor.