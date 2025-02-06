El-Fetih: Halkımız boyun eğmeyecek

Batı Şeria'daki Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili ilhak açıklamasına tepki gösterdi. El Fetih Sözcüsü Abdulfettah Dövle, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Bu ifadeler asla kabul edilemez ve izin verilemez. Filistin halkımız, ister Gazze'de, ister Batı Şeria'da, ister Kudüs'te olsun, yerinden edilme veya sınır dışı edilme planlarına boyun eğmeyecektir” dedi. Dövle, Filistinlilerin bir asırdan fazla mücadele ettiklerine dikkati çekerek, “Halkımız, toprakları ve vatanları üzerindeki hakları için büyük fedakarlıklar yapıyor. Bugün, topraklarına ve meşru ulusal haklarına her zamankinden daha fazla bağlılar. Haklarımızı veya topraklarımızın ve halkımızın birliğini zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmeyeceğiz. Amacımız, başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizin kurulması ve mültecilerin uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda geri dönüşü olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu. Filistin halkının siyasi ve coğrafi birliğini baltalamaya veya haklarını azaltan çözümler dayatmaya yönelik hiçbir girişimin başarılı olmayacağını vurgulayan Dövle, “Bu bölgede güvenlik, istikrar ve barış ancak halkımız tam, devredilemez haklarına kavuştuğunda sağlanacaktır. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), halkımızın tek meşru temsilcisi olarak, ulusal ilkeleri korumakla görevlendirilmiştir ve bağımsız ulusal karar alma sürecini gasp veya boyun eğdirme girişimlerinden korumaya yetkili tek organdır” ifadelerini kullandı.