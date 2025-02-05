ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "ele geçirebileceği ve Filistinli nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilebileceği" yönündeki açıklaması, dünya başkentlerinden büyük tepki çekti.





Gözünü Gazze'ye diken Trump'a tepkiler çığ gibi: 'Filistin satılık değil' Dünya / Amerika





"GAZZE'YE SAHİP OLACAĞIZ"

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" ifadesini kullandı.





Trump ayrıca, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin burada kalmaları durumunda öleceklerini öne sürerek, "Gazze'deki Filistinliler, Ürdün ve Mısır'ın ötesinde diğer ülkelere de gidebilir" dedi.

"FİLİSTİN SATILIK DEĞİL"

Trump, Gazze'de etnik temizlik yapılması ve ABD'nin bu bölgeyi "sahiplenmesi" çağrısında bulunurken, Beyaz Saray'ın dışında yüzlerce protestocu "Filistin satılık değil" uyarısında bulundu.





Yüzlerce gösterici, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a ziyaretini protesto etmek ve Trump yönetimini İsrail'e silah tedarikini durdurmaya çağırmak için Washington'da toplandı.

HAMAS'TAN TRUMP AÇIKLAMASI

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirmekle ilgili sözlerinin "gülünç ve saçma" olduğunu söyledi.





Ebu Zuhri, “Trump'ın Gazze'yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma. Bu tür fikirler bölgedeki gerilimi ateşleyebilir” dedi.

İSRAİL HÜKÜMETİ DURUMDAN MEMNUN

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini savunan aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ın önerisinden memnun görünüyor.





Gözünü Gazze'ye diken Trump'a tepkiler çığ gibi: 'Filistin satılık değil' Dünya / Amerika





Trump'ın açıklamalarından sonra bir sosyal medya paylaşımında, kendisine ne için teşekkür ettiğini belirtmeden İbranice olarak başkana teşekkür ederek "Daha da iyi ve daha da iyi" dedi.





Smotrich, İsrail ve Amerikan bayrakları koyduğu paylaşımında İngilizce olarak, "Birlikte dünyayı yeniden harika yapacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA LİDERLERİ SAYGI DUYMALI"

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN: FİLİSTİN KONUSUNDA DURUŞUMUZ NET

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamalarına doğrudan atıfta bulunmayan bir açıklama yayınladı.





Suudi Arabistan, "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistinliler konusundaki duruşumuz müzakere edilemez" açıklamasında bulundu.

"TRUMP'IN ÖNERİSİ GAZZE'DE ETNİK TEMİZLİK DEMEK"

Trump'ın skandal açıklamalarına ABD içerisinden de tepkiler yükseldi. Demokrat senatör Chris Van Hollen, Trump'ın önerisini "başka bir adla etnik temizlik" olarak niteledi.





Eski bir Cumhuriyetçi kongre üyesi olan ve ailesi Filistin kökenli olan Justin Amash da Trump'ın önerisini etnik temizliğe benzeterek, "Eğer Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarmak için asker konuşlandırılırsa, o zaman ABD sadece başka bir pervasız işgale saplanmakla kalmayacak, aynı zamanda etnik temizlikten de suçlu bulunacaktır" dedi



