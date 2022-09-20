Elizabeth'in cenazesine bir otobüs dolusu liderle giden Macron'un görüntüsü gündeme oturdu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un otobüste ayakta seyahat ettiği ana ilişkin görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in dün tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.
Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenine katılacak olan liderlerin bindiği otobüsten yansıyan bir görüntü sosyal medyanın gündemi oturdu.
Macron'un görüntüsü gündem oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi ile birlikte otobüste ayakta seyahat ettiği anlara ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, liderlerin otobüse doldurularak cenazeye götürülmesini eleştirirken, Macron'un otobüsün koridorunda ayakta durduğu fotoğrafı paylaşarak 'muavin Macron' yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise Macron'un otobüste oturacak yer bulamadığını ileri sürdü.