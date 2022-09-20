Elizabeth'in cenazesine bir otobüs dolusu liderle giden Macron'un görüntüsü gündeme oturdu

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in dün tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenine katılacak olan liderlerin bindiği otobüsten yansıyan bir görüntü sosyal medyanın gündemi oturdu.

Macron'un görüntüsü gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi ile birlikte otobüste ayakta seyahat ettiği anlara ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, liderlerin otobüse doldurularak cenazeye götürülmesini eleştirirken, Macron'un otobüsün koridorunda ayakta durduğu fotoğrafı paylaşarak 'muavin Macron' yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise Macron'un otobüste oturacak yer bulamadığını ileri sürdü.

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FOTOĞRAF 10 İngiltere’de 8 Eylül’de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra’daki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı. Habertürk'te yer alan habere göre; Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi. Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı. Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi. Bursa Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve tarih sahnesinde siyasi anlamda öne çıktı. Osmanlı döneminde dokumacılık sanatızenaatının son derece gelişim gösterdiği şehirlerin başında geldi. Özellikle ipekli dokumalarıyla o dönemin önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekti. Kraliçe'nin cenaze töreninde dikkat çeken 'Osmanlı' detayı İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende vaazın verildiği kürsüyü kuşatan kumaş ise dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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