Dünya Elizabethin cenazesine bir otobüs dolusu liderle giden Macronun görüntüsü gündeme oturdu
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Elizabeth'in cenazesine bir otobüs dolusu liderle giden Macron'un görüntüsü gündeme oturdu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un otobüste ayakta seyahat ettiği ana ilişkin görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elizabethin cenazesine bir otobüs dolusu liderle giden Macronun görüntüsü gündeme oturdu
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in dün tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenine katılacak olan liderlerin bindiği otobüsten yansıyan bir görüntü sosyal medyanın gündemi oturdu.

Macron'un görüntüsü gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi ile birlikte otobüste ayakta seyahat ettiği anlara ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, liderlerin otobüse doldurularak cenazeye götürülmesini eleştirirken, Macron'un otobüsün koridorunda ayakta durduğu fotoğrafı paylaşarak 'muavin Macron' yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise Macron'un otobüste oturacak yer bulamadığını ileri sürdü.

Kraliçe'nin cenaze töreninde dikkat çeken 'Osmanlı' detayı
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İngiltere’de 8 Eylül’de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra’daki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
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Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.
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Habertürk'te yer alan habere göre; Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi.
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Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı.
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Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.
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Bursa Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve tarih sahnesinde siyasi anlamda öne çıktı.
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Osmanlı döneminde dokumacılık sanatızenaatının son derece gelişim gösterdiği şehirlerin başında geldi.
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Özellikle ipekli dokumalarıyla o dönemin önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekti.
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Kraliçe'nin cenaze töreninde dikkat çeken 'Osmanlı' detayı
İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende vaazın verildiği kürsüyü kuşatan kumaş ise dikkatlerden kaçmadı.

11 günlük tören sona erdi: Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi
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Kraliyet Ailesi internet sitesinde yapılan açıklamada, \"Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip'in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli'ne defnedildi. \" ifadesine yer verildi.

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Kraliçe Elizabeth'in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli'nde yapıldı.

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Tören, basına ve halka kapalı gerçekleştirildi.

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Kraliçe'nin mezar taşına \"ELIZABETH II 1926-2022\" yazıldı.

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- Kraliçe'nin resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan cenaze merasiminin ardından TSİ 17.00'de defnedileceği Windsor'a getirilmişti.
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2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenmişti.

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Törene, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törende yaptığı kısa konuşmada, İncil'den alıntı yapmış, Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, \"dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını\" ifade etmişti.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl vefat eden eşi Prens Philip ile evlendiği yer olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
11 günlük tören sona erdi: Kraliçe 2. Elizabeth St. George Şapeli'nde defnedildi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne gömüldü. Tören, basına ve halka kapalı gerçekleştirildi.
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