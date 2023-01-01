Emine Erdoğan'dan çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için güç birliği çağrısı

Emine Erdoğan
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio’nun ev sahipliğinde BM’de düzenlenen “Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü"nü anma programına katıldı.
"Maruz kaldıkları sömürü onların hayatını ömür boyu etkiliyor"
"En iyi korunabileceği yer güvenli bir aile ortamıdır"
Programda Emine Erdoğan’ın yanı sıra Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio, Vatikan Küçüklerin Korunması Komisyonu Başkanı Sean O'Malley, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid de konuşma yaptı.