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Dünya

Endonezya açık açık ilan etti: Gazze'ye asker göndermeye hazırız

Endonezya'da Devlet Başkanı seçilen ve görevine ekimde başlayacak Prabowo Subianto, İsrail'in aylardır saldırdığı Gazze'de ateşkes sağlanması için barış gücü göndermeye hazır olduklarını söyledi.

15:57 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto

Subianto, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.


ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes taslağını, ateşkes için doğru yönde bir adım olarak nitelendiren Subianto,
"İhtiyaç halinde ve Birleşmiş Milletlerin talep etmesi durumunda ateşkesin sürdürülebilmesi ve taraflara güvenlik sağlama amacıyla barış gücüne katkıda bulunmaya hazırız."
dedi

Subianto, Ukrayna ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya genelindeki gerilimlerin çözümü için diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek işbirliği olmadan kalıcı barışın sağlanamayacağını ifade etti.


ABD ve Çin'i "insanların iyiliği" için işbirliği yapmaya davet eden Subianto, "Çin'i, ABD'yi ve Batılı müttefiklerini büyük güçler olarak liderlik sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.


Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu, 2 Haziran'da sona erecek.




#Endonezya
#gazze
#israil
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