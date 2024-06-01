İşgalci 24 gündür yardım sokmuyor: Gazze açlıktan ölüyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin desteğini alan İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ve akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle bölgede su, gıda, ilaç krizinin şiddetlenmesine karşı uyarıda bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, insani yardımların ulaşmadığı Gazze'de çocukların "açlıktan öldüğünü" söyledi.

24 SAAT AÇLAR

İnsani yardımların ulaştırılamadığı Gazze'de çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çeken Harris, 5 yaş altındaki çocukların bütün gün gıdaya ulaşamadığına dikkati çekti. İşgalci güç olan İsrail'in "yasal sorumluluğu uyarınca" yardım dağıtımını kolaylaştırma yükümlülüğünün sınırda bitmediğini vurgulayan Laerke, "Gelen yardımlar insanlara ulaşmıyor ve bu büyük bir sorun. Gazzeliler, kıtlığı önlemek için çaresizce ihtiyaç duydukları yardım miktarına kesinlikle ulaşamıyor" diye konuştu.

HASTALAR TEDAVİ OLAMIYOR

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklama da DSÖ'nün değerlendirmesini teyit etti. Açıklamada, "İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve Kerem Ebu Salim'i kapatmasının üzerinden 24 gün geçti. İnsani yardım girişlerinin engellenmesi, 22 bin hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkışına izin verilmemesi ciddi insani krize neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

TEMİZ SU KRİZİ DE DERİNLEŞİYOR

İsrail'in saldırıları nedeniyle 700'den fazla su kuyusunun hizmet dışı kaldığı, açlık ve susuzluğun gittikçe derinleştiği belirtildi. Yaşanan bu açlık, katliam ve soykırım ile sivil yerleşim yerlerinin, altyapının, su kaynaklarının, kanalizasyon ve elektrik şebekelerinin ve hayatı doğrudan etkileyen tüm sektörlerin kasıtlı olarak hedef alınmasının, İsrail'in ve ABD'nin insani ve ahlaki imajını tamamen yok ettiği kaydedildi.

O KORİDORU DA KAPATTI

İsrail ordusunun, 29 Mayıs'ta Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağladığını duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin tüm sınırlarındaki askeri kuşatma pekiştirilmiş ve bölgeye yardım girişinin sağlandığı bütün noktalar ele geçirilmiş oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, günlük yardımlarla geçinen 2 milyonu birden çok kere yerinden edilmiş 2,3 milyon Filistinlinin, İsrail'in "aç bırakma" politikası nedeniyle günde 7 milyondan fazla öğüne ihtiyacı var.

7 AYLIK BİR BEBEK CAN VERDİ

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günlerde dünyaya gelen Fayiz Ebu Ataya adlı bebek, İsrail tarafından sınır kapılarının kapalı tutulması ve kente gıda ile tıbbi yardımların ulaşamaması sonucunda, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. 7 aylık bebeğin cenazesi, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.











