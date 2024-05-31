Bakan Fidan'dan NATO'da 'Gazze' mesajı: Soruna dikkat çeken tek ülke Türkiye

"Bundan sonra ne yapılmalı konusuna geldik çünkü yaklaşık 150 ülke artık Filistin'i tanımış durumda ama Filistin'in sınırları ve egemenlik hakları inanılmaz bir şekilde ihlal ve işgal edilmiş durumda İsrail tarafından. Bu işgalin bulunduğu yerde Filistin etkili bir devlet olarak hayata geçemiyor. Özellikle geçen hafta Avrupa'da yapılan toplantılarda Brüksel'de, 'Filistin yönetimi nasıl güçlendirilir' mali sorunları sürekli gündeme getirildi. Filistin Başbakanı (Muhammed Mustafa) sorunlarını anlattı, başka ülkeler neler yapılmalı onu anlattı. Ama biz şunu söyledik, 'Filistin yönetimine yardım yapmak yerine Filistin yönetiminin kendi ayakları üzerinde durmasına izin verin, kendi vergilerini toplaması, kendi gümrük yerlerini alması yani tam bir devlet gibi işlemesine izin verirseniz zaten uluslararası toplumun ekonomik olarak çok fazla Filistin'e destek vermesine gerek kalmayacak'. Ama ihtiyaç olan Filistin'e ekonomik destek değil, ihtiyaç olan Filistin'in öncelikli olarak egemenlik haklarının ve toprağının verilmesidir."