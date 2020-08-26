Endonezya'nın ölü ritüeli: Her yıl mezarlıklardan ölü çıkartıp kıyafetlerini değiştiriyorlar

Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık bir alanda yaşayan Toroca adlı etnik bir grup, her yılın Ağustos ayında düzenledikleri ‘ölüm ritüeli’nde yakınlarının cesetlerini mezarlarından çıkarıp, temizleyip, yeniden giydiriyorlar.
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- ‘Toraca Ölüm Ritüeli’ olarak adlandırılan gelenek, sonsuz yaşama inanan grup için en önemli kutlama olarak görülüyor.
TORACALAR KİMDİR ?
Torajans, Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık bir bölgeye özgü etnik bir gruptur. Nüfusu bir milyonun üzerindedir. Grubun çoğu Hıristiyan, diğerleri Müslüman ya da aluk olarak bilinen yerel animist inançlara sahip.