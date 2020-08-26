Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Endonezyanın ölü ritüeli Her yıl mezarlıklardan ölü çıkartıp kıyafetlerini değiştiriyorlar
ASYA

Endonezya'nın ölü ritüeli: Her yıl mezarlıklardan ölü çıkartıp kıyafetlerini değiştiriyorlar

Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık bir alanda yaşayan Toroca adlı etnik bir grup, her yıl düzenledikleri ‘ölüm ritüeli’nde yakınlarının cesetlerini çıkarıp yeniden giydiriyor.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

  • Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık bir alanda yaşayan Toroca adlı etnik bir grup, her yılın Ağustos ayında düzenledikleri ‘ölüm ritüeli’nde yakınlarının cesetlerini mezarlarından çıkarıp, temizleyip, yeniden giydiriyorlar.

  • ‘Toraca Ölüm Ritüeli’ olarak adlandırılan gelenek, sonsuz yaşama inanan grup için en önemli kutlama olarak görülüyor.

TORACALAR KİMDİR ?

Torajans, Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık bir bölgeye özgü etnik bir gruptur. Nüfusu bir milyonun üzerindedir. Grubun çoğu Hıristiyan, diğerleri Müslüman ya da aluk olarak bilinen yerel animist inançlara sahip.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya’ya acil yardım
DÜNYA
Endonezya’ya acil yardım
Abone Ol Google News
Oynamayan korona olsun

'Oynamayan korona olsun'

Bu ​anonsu yapan piyaniste ve düğün sahibine para cezası.
5 bin yıllık

5 bin yıllık

Eskişehir'de Küllüoba kazısında bulundu.
Yunanistan: Erdoğan 2016dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
YKS tercih <br>sonuçları açıklandı

YKS tercih
sonuçları açıklandı

​ÖSYM, milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu.

​Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında hitap ediyor.

PKK'nın zehir<br> ağına darbe

PKK'nın zehir
ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.

Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

Cinsel saldırıda bulunduğu genç kız canına kıymıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.