Dünya Erdoğan ve Bahçelinin "Türk Dünyası" haritasıyla pozu Yunanistanı rahatsız etti kışkırtıcı olarak nitelendirdiler
AVRUPA

Erdoğan ve Bahçeli'nin "Türk Dünyası" haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: 'kışkırtıcı' olarak nitelendirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Rusya'yı rahatsız etmiş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. Görüşmeye damga vuran poz, şimdi de Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan medyasında yer alan haberlerde harita ile verilen poz "kışkırtıcı" olarak tanımlandı.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğan ve Bahçelinin Türk Dünyası haritasıyla pozu Yunanistanı rahatsız etti: kışkırtıcı olarak nitelendirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İLK TEPKİ RUSYA'DAN GELMİŞTİ

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi

YUNAN BASINI POZU "KIŞKIRTICI" BULDU

MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü

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