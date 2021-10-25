Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliyede görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliyede görüştü
Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Bahçeli'den AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Erdoğan'a tebrik
GÜNDEM
Bahçeli'den AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır
Apple açıkladı

Apple açıkladı

​IPhone 13 ailesinin pil ve ekran değişim fiyatları belli oldu.
Sabah gelince şaşırdık

'Sabah gelince şaşırdık'

​Arnavutköy'de denizanaları sahil şeridini kapladı.
Büyükelçiliklerden geri adım: Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine uyacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.