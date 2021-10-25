Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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