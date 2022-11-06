Dünya Esed rejiminden İdlibde çadır kampa saldırı 6 ölü 75 yaralı
ORTADOĞU

Esed rejiminden İdlib'de çadır kampa saldırı: 6 ölü 75 yaralı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinde yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa düzenlediği misket bombalı saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 75 sivil yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Esed rejiminden İdlibde çadır kampa saldırı: 6 ölü 75 yaralı
Maram Kampı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri sabah saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı Maram Kampı'na misket bombalı saldırı düzenledi.

  • Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 75 sivil yaralandı. Yaralılar, sivil savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

  • Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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