Esed rejiminden İdlib'de çadır kampa saldırı: 6 ölü 75 yaralı

İsrail seçimlerinde "Araplara ölüm" sloganı atıldı

İsrail'deki seçimlerde mecliste14 sandalye alarak giren İsrail'in en büyük üçüncü partisi olan Otzma Yehudit Lideri Ben Gvir, taraftarları tarafından atılan 'Araplara ölüm' sloganlarıyla sahneye çıktı.