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Eşinden tokat yemişti, sebebi belli oldu: Macron'dan 'diplomatik tokat' açıklaması

Eşinden tokat yemişti, sebebi belli oldu: Macron'dan 'diplomatik tokat' açıklaması

10:3927/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Macron'un yediği tokatın sebebi belli oldu
Macron'un yediği tokatın sebebi belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyareti sırasında kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Macron, söz konusu 'tokat atma' görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta felakete dönüştü” dedi.

Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye inen uçaktan indikten sonra eşi Brigitte Macron’la birlikte yürüyen Macron'un yediği tokat sosyal medyada büyük yankı uyandırmış görüntüler kısa sürede viral olmuştu.


YouTube
Eşinden tokat yemişti, sebebi belli oldu: Macron'dan 'diplomatik tokat' açıklaması
Dünya
27 Mayıs, Salı

Eşinden tokat yemişti

Macron’un Vietnam ziyareti, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir gündem taşırken, bu 'diplomatik tokat' anı ziyaretin ciddiyetini gölgede bıraktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu kadar samimi olmak diplomatik nezakete aykırı” yorumları yaparken, bazıları ise “Macron’un eşiyle şakalaşması gayet doğal” diyerek çifti savundu.

Macron'dan açıklama geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde uçak kapısı açıldığı an kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuştu.


“Her zaman ciddiyetin yanında samimiyetin de önemli olduğuna inanıyorum. Eşimle olan bu an, sadece eğlenceli bir şakalaşmaydı. Buna rağmen, görüntülerin bu kadar büyümesi beni şaşırttı.”

Fransa kamuoyunda da yankı uyandıran olay, liderlerin “özel alan” ve “resmi alan” ayrımını bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyada yapılan mizahi paylaşımlar ise tartışmayı daha da alevlendirdi.



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