Eşinden tokat yemişti, sebebi belli oldu: Macron'dan 'diplomatik tokat' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron ile Vietnam ziyareti sırasında kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Macron, söz konusu 'tokat atma' görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta felakete dönüştü” dedi.
Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye inen uçaktan indikten sonra eşi Brigitte Macron’la birlikte yürüyen Macron'un yediği tokat sosyal medyada büyük yankı uyandırmış görüntüler kısa sürede viral olmuştu.
Eşinden tokat yemişti
Macron’un Vietnam ziyareti, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir gündem taşırken, bu 'diplomatik tokat' anı ziyaretin ciddiyetini gölgede bıraktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu kadar samimi olmak diplomatik nezakete aykırı” yorumları yaparken, bazıları ise “Macron’un eşiyle şakalaşması gayet doğal” diyerek çifti savundu.
Macron'dan açıklama geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde uçak kapısı açıldığı an kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuştu.
Fransa kamuoyunda da yankı uyandıran olay, liderlerin “özel alan” ve “resmi alan” ayrımını bir kez daha gündeme getirdi. Sosyal medyada yapılan mizahi paylaşımlar ise tartışmayı daha da alevlendirdi.