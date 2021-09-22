Dünya Eski ABD Başkanı Reaganın danışmanı Fransa Çini karşısına almadığı için dışlandı
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Reagan'ın danışmanı: Fransa Çin’i karşısına almadığı için dışlandı

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın danışmanı olan Steve Hanke, Fransa'nın ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından dışlanmasının nedeninin Macron yönetiminin Çin'i karşısına almaması olduğunu söyledi. Hanke, "Fransa'nın Çin'le mücadeleye girmek istemediği sonucuna vardılar. Bu nedenle Fransa ittifaka dahil edilmedi" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Eski ABD Başkanı Reaganın danışmanı: Fransa Çin’i karşısına almadığı için dışlandı
Steve Hanke

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Ekonomi Danışma Konseyi Üyesi ve Johns Hopkins Üniversitesinden Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve H. Hanke, Avustralya'nın Fransa'yla yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etmesine ve ABD’nin Çin’e yönelik İngiltere ve Avustralya ile Hint-Pasifik bölgesinde AUKUS adıyla nükleer güvenlik ittifakı oluşturup Fransa'yı dışlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÇİN'LE MÜCADELE İSTEMEDİ"

Akşam gazetesinin haberine göre Hanke, Fransa'nın ittifaka dahil edilmemesini, "Bu üç ülke, Fransa'nın Çin ile herhangi bir mücadeleye girmek istemediği sonucuna vardı. Bu nedenle Fransa ittifaka dahil edilmedi" diyerek yorumladı.

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